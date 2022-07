ROCTOOL: Chiffre d’affaires du S1 2022 : 4,1 M€, +41 % vs S1 2021 - Forte accélération de l’activité portée par les solutions d’éco responsabilité

ROCTOOL

Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, 11 juillet 2022 - 18h CEST Chiffre d’affaires du S1 2022 : 4,1 M€, +41 % vs S1 2021 Forte accélération de l’activité portée par les solutions d’éco responsabilité

Retour en force de l’Automobile Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce pour l’activité du premier semestre 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 4,1 M€, soit une forte progression de + 41 % vs le S1 2021. Le retour tonitruant du marché Automobile se confirme, représentant 53 % du chiffre d’affaires total sur le S1 2022, soit + 359 % vs le S1 2021 et + 113 % vs le S1 2020. La continuité confirmée de la Beauté avec 15 % de l’activité du Groupe, valide la pertinence de la stratégie, à part égale avec les Produits de grande consommation (15 %), le reste se partageant avec les secteurs de l’Industrie (10 %) et le Médical (2 %). Les différents succès commerciaux au cours des six derniers mois, permettent d’améliorer les performances et d’afficher au 30 juin 2022, un carnet de commandes robuste à plus de 3 M€, avec notamment des grands projets automobiles, packaging beauté ou encore un premier contrat de développement dans le solaire. L’éco responsabilité, pilier de la stratégie Roctool En plus du partenariat avec le CEA afin de développer les panneaux photovoltaïques écoresponsables et français de demain, le Groupe s’attache à mettre en œuvre pour l’ensemble des projets, ses solutions d’Eco-Molding dont il est le pionnier, afin d’améliorer l’empreinte carbone des biens produits grâce au process Roctool. Les industriels des différents secteurs adressés, friands de solutions vertueuses, trouvent en Roctool, l’expertise des technologies de chauffage et refroidissement des moules pour les plastiques et composites. Loin d’être anecdotique, la technologie Roctool permet entre autres de supprimer l’usage de peintures dans l’automobile et les produits de grande consommation, de faciliter le moulage des résines recyclées ou encore de proposer des réductions d’épaisseur pièce pour des économies de matières importantes. Roctool, grâce à sa son initiative d’Eco-Molding, adresse un portefeuille de clients haut de gamme et grands comptes en forte croissance, en leur proposant de les accompagner vers la transition écologique tout en leur permettant de produire des pièces de nouvelle génération, avec une technologie exclusive de chauffage et de refroidissement aux propriétés exceptionnelles. Un business model solide et pertinent Fort de cette technologie de pointe, Roctool a su affiner son business model afin de répondre au mieux aux différentes attentes de ses clients. Il repose ainsi sur une offre solide : Marchandises (systèmes à induction et périphériques, composants moule, et prototypes) qui comptabilisent 2 M€, en hausse de +9% vs le S1 2021.

Services (études d’ingénierie, les services d’installation et mise en service assortie des essais), représentant 1,2 M€ au S1 2022, soit une hausse de +22% vs le S1 2021.

Accords de licence, redevances et accords stratégiques s’établissant à 1 M€ sur le premier semestre vs 0,1 M€ au S1 2021. Roctool s’inscrit pour la deuxième année consécutive dans une trajectoire de croissance dynamique historique. Conforté par sa croissance, le Groupe poursuit les échanges avec des partenaires industriels stratégiques et confirme son ambition de devenir le leader des solutions technologiques de moulage écoresponsables Prochain rendez-vous : Résultats semestriels, le 26 septembre 2022 À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques de fabrication qui propose des services d’ingénierie et support technique ainsi que des équipements industriels. Le procédé d’induction Roctool, parfaitement adapté à l’injection plastique et au moulage par compression, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L’équipe de R&D de Roctool ne cesse d’adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage par induction, Roctool propose aujourd’hui le HDPlastics™ aux grandes marques et injecteurs, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l’automobile, la beauté ou encore les produits et l’électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth de Paris. Le Groupe a son siège et centre de R&D au Bourget-du-Lac (France) et possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, Chine, Japon, Taïwan et Allemagne. Contact / Relations investisseurs Aelium Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



