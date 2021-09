ROCTOOL: Clinique et The Estee Lauder Companies/ELC abordent le packaging durable avec Roctool

767 Fifth Avenue New York, NY 10153 News Contact: The Estée Lauder Companies: Bari Seiden-Young bseiden@estee.com Clinique: Dorota Sekulska dsekulsk@clinique.com

New-York, le 16 septembre 2021

Clinique et The Estee Lauder Companies/ELC abordent le packaging durable avec Roctool

Clinique devient la première marque de beauté premium à exploiter la technologie novatrice et durable de Roctool pour l'un de ses flacons iconiques.

The Estee Lauder Companies/ELC initie un partenariat avec Roctool, leader de la technologie de moulage avec chauffage et refroidissement. Son objectif est d'aider à développer des processus de pointe pour toutes les marques de son portefeuille dans le cadre de sa démarche continue vers un packaging de prestige durable.

Pionnière du groupe dans le développement de produits sains et efficaces depuis plus de cinquante ans, Clinique sera la première marque de beauté premium à utiliser la technologie Roctool pour des flacons cosmétiques. Elle a choisi la Clarifying Lotion 200ml, l'un de ses premiers produits iconiques lancé en 1968.

Le design d'un packaging et les innovations technologiques sont essentiels au développement d'une offre de packaging premium durable. La technologie de moulage avec chauffage et refroidissement de Roctool s'applique à diverses méthodes de production. Elle offre des améliorations significatives au niveau des effets de surfaces sans recourir à des procédés de décoration supplémentaires. Pour les flacons de la lotion Clarifying de Clinique, cette technologie permet d'éviter la pose d'un décor secondaire. Ce procédé tend vers une approche plus simple et responsable du packaging. Il évite les rebus et réduit les déchets de 10 à 15 % en phase de fabrication, tout en garantissant une qualité supérieure à la matière.

'Chez The Estee Lauder Companies, nous investissons et innovons à chaque étape de nos procédés packaging pour multiplier les solutions durables et permettre à nos marques de proposer des expériences luxueuses et qualitatives à nos consommateurs,' explique Daniel Ramos, vice-président principal, packaging global de The Estee Lauder Companies/ELC. 'Nous travaillons avec des partenaires industriels comme Roctool pour améliorer notre design packaging. À partir de maintenant, nous allons mobiliser notre portefeuille de marques pour exploiter ces procédés de pointe à grande échelle afin de contribuer au développement de solutions packaging plus vertueuses pour nos consommateurs et la planète.'

'Quand nous nous sommes lancés sur le marché de la beauté il y a quelques années, nous avions compris les enjeux de solutions packaging plus responsables en lien avec la technologie de moulage. Aujourd'hui, nous sommes fiers de travailler avec The Estee Lauder Companies et Clinique, et de soutenir leurs ambitions en termes d'innovation responsable, » ajoute Mathieu Boulanger, président-directeur général de Roctool.

The Estee Lauder Companies/ELC a travaillé avec le fabricant de packaging cosmétique Pinard Beauty Pack pour la première commercialisation de la technologie Roctool en Europe. « Nous sommes fiers de travailler avec The Estee Lauder Companies et Roctool pour exploiter ensemble notre savoir-faire technique et qualitatif pour ce développement fantastique, qui correspond parfaitement à nos ambitions en termes de développement durable et notre politique RSE, » expliquent Thomas et Pierre Olivier Pinard, co-présidents-directeurs généraux de Pinard.

Après le lancement de ce nouveau flacon à travers l'Europe, The Estee Lauder Companies/ELC entend déployer la technologie Roctool pour l'ensemble de son portefeuille de marques afin de continuer à promouvoir et développer des solutions packaging novatrices.

À propos de The Estee Lauder Companies Inc.



The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits sélectifs de soins, maquillage, parfum et de soins capillaires. Ses produits sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+, ainsi que la famille de marques DECIEM, comprenant

The Ordinary et NIOD.



À propos de Clinique

En 1968, une rédactrice experte en beauté a posé cette question à un dermatologue de renom : «?Peut-on créer une belle peau???» Ce fut la naissance de Clinique, la toute première marque de beauté développée par des dermatologues. Aujourd'hui, les produits de soin et de maquillage Clinique reposent sur plus de 50 ans de recherche. Ils sont rigoureusement testés pour garantir le respect des standards réglementaires les plus exigeants en termes de sécurité et d'efficacité. Les produits Clinique sont vendus dans 107 pays à travers le monde. Sans parabène, sans phtalate, sans parfum, juste pour une peau saine.

À propos de Roctool

Reconnu dans divers secteurs, Roctool soutient aujourd'hui les acteurs clés du packaging cosmétique avec son innovation nommée Roctool Beauty Solutions. Par le contrôle de la température des moules, ce processus facilite la production de pièces premium avec des qualités de surface inégalées, des parois ultra-fines, des surfaces brillantes, mattes ou texturées, contournant le besoin d'étapes de décoration secondaires.

Cette innovation cible toutes sortes d'applications packaging (maquillage, soin et parfum). Elle répond aux contraintes des résines standards, recyclées ou biosourcées, y compris les plus novatrices.

À propos de Pinard

La société Pinard est reconnue pour la qualité de ses produits, son savoir-faire technique et son service. Développeur de packaging pour les marques de cosmétiques les plus prestigieuses depuis plus de 50 ans, Pinard s'applique à améliorer et à développer les connaissances techniques à travers l'entreprise. Leader sur le marché avec ses célèbres flacons en glass polymer, Pinard se concentre aujourd'hui sur la création de solutions de packaging plus durables pour la cosmétique sélective, qu'il propose avec des flacons en plastique épais et ultra-mince.