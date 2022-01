ROCTOOL

ROCTOOL: Decathlon, avec ses équipes de conception & d'industrialisation, lance ses premières productions de casques « Eco-Moulded » avec la technologie Roctool



05-Jan-2022 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse mercredi 5 janvier 2022 à 8h CET Decathlon, avec ses équipes de conception & d'industrialisation, lance ses premières productions de casques « Eco-Moulded » avec la technologie Roctool

Un peu plus d'un an après le lancement d'un prototype de casque afin d'évaluer la technologie Roctool, le process industriel Decathlon Head Protection confirme le choix de la technologie pour les premiers modèles de casques en production et ce dès fin 2022. Le prototype réalisé en début d'année 2021 a permis de valider qu'avec la technologie de chauffe rapide brevetée par Roctool, il est possible de réaliser des pièces bien plus fines qu'en conventionnel, et de réduire ainsi la part de matière plastique utilisée par pièce, tout en conservant des propriétés mécaniques similaires. En effet, la couche extérieure du casque moulée propose une réduction spectaculaire de 45% de la part de matière plastique utilisée conventionnellement. Cette économie de matière plastique permet de réaliser un gain de 14% en kg CO2 eq sur l'impact total du modèle urbain choisi pour cette première étude. « La phase de prototypage a confirmé nos attentes en termes de finesse de pièce et d'économie de matière. Nous sommes impatients d'exploiter la technologie en production pour contribuer aux efforts du groupe quant à la réduction de CO2 par pièce produite » explique Franck PACAUD, Manager Decathlon Head Protection Par le lancement de ces projets, Decathlon rejoint l'initiative « Eco-Moulding » créée par Roctool. Cette initiative ambitieuse rassemble les trois grands piliers pour créer, développer et produire les produits éco-responsables de demain : - Travailler la matière, avec des matières plus vertueuses, avec des épaisseurs plus fines afin de limiter la part plastique par pièce produite - Optimiser le procédé de moulage, avec des chauffes et des refroidissements ultra performants - Exploiter la surface du moule et accéder à des nouvelles générations de finition de surface, et ainsi réduire, voire éliminer les opérations de finitions comme la peinture « Nous sommes très heureux de travailler avec Décathlon et les équipes Decathlon Head Protection sur les thématiques de réduction de part matière et de nouveaux design plus éco-responsables. Avec ces lancements et ce partenariat, Decathlon rejoint le cercle des grandes marques qui misent sur notre technologie pour les années à venir et contribue à l'accélération de notre solution d'Eco-Moulding » souligne Mathieu Boulanger, CEO de Roctool. En fonction de la réussite de ces premiers projets, Décathlon compte déployer la technologie sur d'autres modèles de casques dans le Groupe. Contact presse / Relations investisseurs Aelyon Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Chine. Fichier PDF dépôt réglementaire



