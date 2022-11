ROCTOOL: Fréquentation record pour Roctool lors du salon K-2022 en Allemagne

ROCTOOL

Communiqué de presse Mardi 8 novembre 2022 Fréquentation record pour Roctool lors du salon K-2022 en Allemagne Le salon K à Düsseldorf rassemble pendant 8 jours le monde du plastique tous les 3 ans. La société Roctool, parfaitement positionnée lors de cette édition 2022 a enregistré un important nombre de visiteurs sur son stand. En effet, plus de 1 200 visiteurs au total ! Parmi ces visiteurs, pas moins de 60 nationalités avec notamment une forte participation de l’Allemagne, l’Italie, la France et les Etats-Unis. De nombreux pays asiatiques étaient également représentés. A noter, la part spectaculaire du nombre de marques qui sont venues à la rencontre de Roctool en direct : plus de 110 marques ont été recensées par les équipes Roctool et plus de 150 fabricants de moules. Roctool a pu rencontrer de nombreux prospects, clients, et partenaires, particulièrement réceptifs aux deux démonstrations de moulage en direct, mais également intéressés par la présentation de l’initiative de Roctool : l’Eco-Moulding, combinant des textures innovantes, des matériaux recyclés et la technologie de chauffe et refroidissement rapide de Roctool. Au cours de cette semaine de salon intense, c’est plus de 10 secteurs d’activité qui ont animé les discussions sur le stand de Roctool : automobile, médical, produits électroniques, produits de grande consommation, et la beauté entre autres. La technologie et l’initiative Eco-Moulding de Roctool a reçu un accueil très positif des industriels, grâce notamment aux différentes démonstrations live qui prouvent la finesse et la qualité exceptionnelle de reproduction de la surface du moule, et les grandes performances de moulage tout en atteignant des objectifs d’écoresponsabilité ambitieux. Depuis la fin du salon, nombre de discussions sont d’ores et déjà en cours pour le lancement potentiel de nouveaux projets court et moyen terme. Plus de photos et de vidéos de ce salon, sur le site de Roctool Contact presse / Relations investisseurs Aelyon Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



