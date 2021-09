ROCTOOL: Participation au premier salon mondial du packaging beauté

ROCTOOL

Communiqué de presse Mercredi 22 septembre 2021 à 8h Participation au premier salon mondial du packaging beauté Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce sa participation à LUXE PACK, le premier salon mondial du packaging de luxe qui se déroulera à Monaco, du 27 au 29 septembre 2021 au Grimaldi Forum. Expert d'une d'innovation packaging écoresponsable, Roctool a su très tôt intégrer ces critères dans ses solutions, afin de toujours mieux répondre aux attentes des clients et des consommateurs. Roctool sera présent sur le corner VA27, afin de présenter son offre et rencontrer de nombreux clients et prospects. Mathieu Boulanger CEO du groupe, interviendra lors de la conférence « Comment sublimer les matières recyclables et recyclées ». Il nous expliquera comment les résines recyclées peuvent, grâce aux innovations Roctool, gagner une qualité premium et donner aux packagings une qualité de surface inégalée. À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et des systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et de refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastique, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget-du-Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine. Contact presse / Relations investisseurs Aelyon Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



