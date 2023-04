ROCTOOL: Résultats 2022 - ROCTOOL franchit un cap

Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, le 14 avril 2023 - 8h CET

Résultats 2022

ROCTOOL franchit un cap

Activité record

Résultat opérationnel et résultat net en forte amélioration

Trajectoire de croissance rentable basée sur sa technologie unique

et performante de moulage éco responsable

Le Conseil d’Administration de Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, réuni le 13 avril 2023 a approuvé les comptes 2022. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires annuel record de 9,4 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de +14% par rapport à 2021, et de +44% par rapport à 2020.

Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool commente :

« Je remercie vivement l’ensemble des collaborateurs dont l’expertise et le travail, dans un contexte global complexe, ont permis la reconnaissance avec succès de notre innovation. Roctool réalise en 2022 un chiffre d’affaires jamais atteint avec une très forte croissance des systèmes Roctool et des prestations de services (respectivement +41% et +44% vs 2021). Cette performance démontre l’attrait de nos solutions pour nos clients, qui reconnaissent une proposition de valeur unique en adéquation avec les enjeux de transition écologique de l’industrie. Nous sommes fiers d’arriver aujourd’hui à un point d’inflexion qui devrait permettre à Roctool de s’inscrire dans un cycle de croissance rentable, en adressant des clients prestigieux de plus en plus diversifiés. »

Un modèle économique solide

Roctool poursuit une croissance d’activité ininterrompue depuis 3 ans, qui permet aux ventes de s’établir à 9 356 K€. A noter que la croissance de +14% masque une dynamique de croissance bien plus forte, avec une percée significative des ventes de systèmes Roctool (+41% vs 2021) et des prestations de services (+44% vs 2021) en combinaison avec les licences et redevances.



En 2022, la diversification des clients et des secteurs d’activité adressés s’est encore renforcée, touchant des secteurs à la pointe de l’innovation et en forte demande de solutions industrielles répondant aux enjeux majeurs de la transition écologique. Ainsi, Roctool adresse des clients dans les secteurs de l’automobile (46%), de la consommation (19%), de la beauté (11%), ainsi que d’autres domaines tels que celui des nouvelles énergies. Cette richesse d’activités garantit à Roctool une moindre exposition sectorielle et renforce son positionnement auprès des grands comptes.

La marge brute reste à un niveau élevé et stable par rapport à 2021, alors même que le contexte inflationniste, ainsi que le mix produit, auraient pu impacter le niveau de marge. Ce niveau de marge démontre la solidité du modèle économique de Roctool, avec un levier opérationnel fort.

La forte croissance de l’activité, conjuguée à une excellente maitrise de la structure de coûts a ainsi permis à la société de rester très proche de l’équilibre, comme prévu. Cette légère baisse de l’Ebitda s’explique par deux facteurs. D’une part, et principalement, des recrutements essentiels ont été réalisés pour structurer et accompagner la croissance attendue. Ainsi, Roctool a annoncé le recrutement d’un Directeur des ventes internationales courant 2022, qui a en charge l’accélération de la dynamique commerciale. D’autre part, Roctool a augmenté ses dépenses de promotion des technologies, notamment avec la participation au plus grand salon des plastiques en Allemagne (salon K SHOW) qui se tient une fois tous les 3 ans.

L’Ebit s’inscrit en nette amélioration à -108 K€ vs -638 K€ en 2021, à un niveau proche de l’Ebitda, en effet l’exercice 2022 n’a pas donné lieu à la constatation de provisions comme en 2021.

Le résultat net s’améliore de +389 K€ pour ressortir à -315 K€.

Structure financière

Au 31 décembre, les capitaux propres de Roctool s’établissent à 2,3 M€. La dette financière d’un montant de 3,9 M€, inclut un financement de type Ornan, plus de 2 M€ de PGE, ainsi que des financements bancaires classiques dont la maturité est supérieure à 1 an et des taux fixes permettant la maitrise de la structure d’endettement.

Concernant la trésorerie au 31 décembre, elle se situe à 0,8 M€, représentant un point bas lié à l’activité de fin d’année avec notamment quelques paiements clients décalés. A noter qu’au 15 janvier 2023, la trésorerie retrouve un niveau normatif de 1,5 M€.

3 activités essentielles renforcées en 2022 pour des perspectives solides

Au-delà de la croissance de ses segments historiques, Roctool a renforcé ses relations partenariales sur 3 activités essentielles en 2022 pour continuer son développement dans les années à venir sur des segments stratégiques, avec l’éco-responsabilité comme priorité :

Un partenariat global grandissant avec Standex Engraving , leader des textures dans les moules : combinaison technologique unique avec la technologie Roctool pour éliminer les peintures ou encore proposer les surfaces fonctionnelles de demain.

Les premiers projets dans l’hydrogène avec Freudenberg e-Power Systems , afin de développer des procédés innovants de fabrication de piles à combustibles.

Le développement de nouveaux panneaux solaires éco-responsables en 2D et 3D, en collaboration active avec le CEA et l’INES .

Roctool dispose d’un socle solide qui lui permet aujourd’hui de confirmer son ambition de devenir le fournisseur incontournable des technologies de moulage éco-responsables. Grâce à l’activité enregistrée en ce début d’année et au développement de secteurs prometteurs, Roctool ambitionne une trajectoire de croissance rentable.



A propos de Roctool : Roctool est spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont en production dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging luxe et beauté, et le médical. Roctool est une technologie de moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d’informations sur : www.roctool.com