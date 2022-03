ROCTOOL

ROCTOOL: Résultats annuels 2021 - Forte accélération de l'activité : + 27 %



16-Mars-2022 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, 16 mars 2022 - 08h CEST Résultats annuels 2021 Forte accélération de l'activité : + 27 % Très forte amélioration de l'ensemble des résultats Trajectoire de croissance rentable confirmée Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente ses résultats annuels consolidés audités, clos au 31 décembre 2021, et arrêtés par le Conseil d'administration du 15 mars 2022. Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool, précise : « A l'image du deuxième semestre 2021, tous les indicateurs de performance de Roctool passent progressivement au vert. Les investissements importants pour développer notre offre sur de nouveaux marchés tels la beauté et l'énergie, et les efforts réalisés pour traverser les deux années de période complexe dans les meilleures conditions, permettent à la société d'apprécier très nettement les performances financières. Bien que non exposé au risque conjoncturel, la société qui reste prudente, envisage toutefois une nouvelle progression de ses performances pour l'exercice en cours. » Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 s'élève à 8,2 M?, dont 5,3 M? au S2, soit une progression sur l'année de 27%, avec une forte accélération sur le S2 de + 82 % vs le S2 2020. Cette hyper-croissance a notamment été portée par la percée très significative sur le secteur de la beauté qui devient l'un des premiers marchés de Roctool en représentant 42 % du chiffre d'affaires total sur 2021, suivi par les produits de grande consommation (18 %) et l'industrie (17 %). Une activité 2021 riche, qui embarque des gisements de croissance majeurs Au-delà de l'accélération commerciale sur la beauté et d'un contrat majeur sur ce segment stratégique, la Société a confirmé l'intérêt de sa technologie pour des applications clefs du marché de l'énergie tel que les solutions hydrogènes ou encore solaires. Roctool lance en 2021 l'initiative « Eco-Moulding » déjà plébiscitée par les grandes marques soucieuses de leur empreinte environnementale. Elle porte ainsi les ferments de la croissance future pour Roctool. Pour rappel, l' « Eco-Moulding » se repose sur trois piliers essentiels : la technologie Roctool avec la maîtrise thermique des outils, les résines recyclées, recyclables, et enfin les technologies surfaciques pour sublimer les pièces sans opération secondaire. Sur l'exercice, les performances opérationnelles progressent fortement. La marge brute s'élève à 6 M?, soit 72 % du chiffre d'affaires (i.e. une progression de 51% vs 2020). L'EBITDA devient positif à 0,2 M?, ce malgré une légère augmentation des charges opérationnelles (+ 3 % vs 2020). Après un résultat financier de - 0,1 M? (principalement lié à des provisions pour perte de change sur dettes intragroupe), le résultat net en très nette amélioration s'établit à - 0,7 M? vs - 2,6 M? en 2020. Structure financière renforcée Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose d'une structure financière renforcée, avec 2,7 M? de capitaux propres, une dette financière de 4,5 M? (dont 1,3 M? d'obligations remboursables en actions et/ou en numéraire) et une trésorerie disponible de 2,2 M? (avec des comptes clients en forte augmentation à 5,1 M? grâce à la forte croissance au Q4 2021). Progression de la recherche de partenaire industriel À noter que les échanges avec deux partenaires industriels potentiels se sont accélérés depuis le début de l'année. Pour rappel, cette recherche de partenaire stratégique en cours vise à renforcer Roctool et le déploiement de sa technologie à l'international. Si 2021 a été une année de transformation et d'accélération auprès de grands comptes internationaux, les premiers mois du nouvel exercice confirment la qualité de ce virage stratégique. La très forte traction commerciale émanant de la pertinence écoresponsable de la technologie de Roctool, validée dans le secteur Beauté par un acteur de premier plan, autorise plus que jamais la Société à confirmer ses ambitions de forte croissance rentable. À propos de Roctool : www.roctool.com Roctool est un groupe leader dans les technologies de moulage avec chauffage et refroidissement rapide des outillages utilisés dans l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques et sous-traitants de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'électronique et produits grand public ou encore le packaging beauté et le médical. Avec des avantages tels que les temps de production réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, l'ambition de Roctool est devenir la référence en tant que technologie de moulage écoresponsable, permettant aux marques et industriels de réduire le coût global des pièces réalisées ainsi que leur impact environnemental. Avec son siège historique à Le Bourget-du-Lac (Savoie), le Groupe est également présent aux Etats-Unis, Chine, au Japon, à Taïwan et en Allemagne. Contact / Relations investisseurs Aelium Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



