ROCTOOL: Roctool, exposant à Chinaplas 2021

Communiqué de presse Mercredi 14 avril 2021 - 8h30 Roctool, exposant à Chinaplas 2021 Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce sa participation à Chinaplas du 13 au 16 avril inclus, le plus grand salon dédié au plastique de Chine, marché stratégique pour Roctool. Alors que le reste du monde est toujours confronté à la pandémie de Covid-19, la Chine accueille actuellement le salon Chinaplas au Shenzhen World Exhibition and Convention Center. Roctool dispose d'une équipe dédiée de 15 personnes en Chine pour accompagner ses clients et suivre de nouveaux projets. Dès le premier jour, Roctool a d'ores et déjà rencontré plus de 50 sociétés de personnes sur son stand 10L61, et de nombreux autres rendez-vous sont déjà prévus pour le reste de la semaine. Le stand Roctool sur le salon Chinaplas 2021 Jose Feigenblum, Directeur général de Roctool Technology Shanghai a déclaré : « Nous continuons à recevoir de nouvelles demandes de fabricants chinois, en particulier sur la manière dont notre technologie de moulage peut répondre à leurs besoins en matière de qualité et de durabilité des pièces. Il semble que le marché chinois est de plus en plus prêt à adopter la technologie Heat & Cool de Roctool. » Roctool présente des pièces en résines recyclées avec des surfaces de qualité premium, des pièces de lighting qui démontrent la capacité de la technologie Roctool à reproduire des surfaces tout en améliorant leurs performances, et présente sa nouvelle gamme de générateurs ultra-compacts.



