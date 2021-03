ROCTOOL: Rosti s'équipe de la technologie Roctool en Chine

ROCTOOL

Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, 17 mars 2021 - 8h CET Rosti s'équipe de la technologie Roctool en Chine Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a été sélectionné par Rosti, spécialiste international du moulage par injection de plastique, pour proposer d'importantes réductions de CO² avec l'introduction de la technologie Roctool dans leurs processus de fabrication. Rosti est au centre de la chaîne d'approvisionnement et a le devoir et l'opportunité d'avoir un impact environnemental positif sur l'industrie des plastiques. Après plus d'un an d'étude de la technologie Roctool, Rosti a installé son premier système Roctool dans l'usine chinoise qui possède également l'un des 3 laboratoires d'innovation dans le monde. L'adoption de cette technologie permettra jusqu'à 40% de réduction de CO² grâce aux procédés brevetés de chauffage et de refroidissement. La technologie brevetée de Roctool consiste à chauffer rapidement la surface de l'outil par induction et à refroidir tout aussi rapidement l'outil avec des canaux de refroidissement par eau. Avec cette nouvelle technologie, Rosti peut offrir des avantages clés à ses clients tels que des améliorations esthétiques, de conception et de processus, tout en respectant les engagements de réduction des émissions de carbone de l'usine. Rosti fournit certains des principaux fabricants mondiaux dans les secteurs de l'emballage, des appareils de consommation, des machines commerciales et du médical. Fondé en 1944 et avec son siège à Malmö, en Suède, le Groupe compte 3 200 employés dans 9 sites en Europe et en Asie. Les opérations en Malaisie ont récemment reçu le prix Platine de la Responsible Business Alliance. "Le chauffage par induction rapide de Roctool, adapté au moulage par injection, augmentera nos capacités à fournir une percée dans les solutions de développement durable", déclare Pat Williams, Senior Vice-Président Asie "Rosti travaille déjà sur de nouvelles applications client où le processus Roctool sera pleinement exploité dans le cadre de notre engagement de développement durable. " L'un des principaux avantages du système Roctool est sa capacité éprouvée à mouler des pièces en plastique sans défauts de surface, en évitant les opérations secondaires qui consomment du CO². Éviter les opérations secondaires tout en offrant une finition de surface de qualité, devient une tendance de fond dans l'industrie à la recherche de solutions durables. Pendant des décennies, Rosti a fourni des services de moulage par injection de pointe et continue de développer et d'investir dans des technologies de pointe. Les capacités de Rosti comprennent l'étiquetage et la décoration dans le moule, le moulage par injection multi-k, le caoutchouc de silicone liquide, le moulage par injection-soufflage, la production en salle blanche et plus encore. Des études récentes montrent une comparaison entre une pièce peinte moulée de manière conventionnelle et une pièce Roctool sans opération secondaire avec des économies de CO² de plus de 40%. Cette réduction de CO² devient encore plus spectaculaire lorsque la technologie Roctool est combinée à l'usage de résines recyclées, offrant une qualité de surface optimale et une réduction de CO² pouvant atteindre plus de 80%. La technologie Roctool peut être utilisée pour de nombreuses applications plastiques, notamment les emballages de beauté, les produits de consommation, les appareils électroménagers, l'automobile et l'industrie.

Retrouvez ici, le CP publié par Rosti. À propos de Roctool : www.roctool.com Roctool est un groupe leader dans les technologies de moulage avec chauffage et refroidissement rapide des outillages utilisés dans l'injection plastique et le moulage composite. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques et sous-traitants de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'électronique et produits grand public ou encore le packaging beauté et le médical. Avec des avantages tels que les temps de production réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, l'ambition de Roctool est devenir la référence en tant que technologie de moulage écoresponsable, permettant aux marques et industriels de réduire le coût global des pièces réalisées ainsi que leur impact environnemental. Avec son siège historique à Le Bourget-du-Lac (Savoie), le Groupe est également présent aux Etats-Unis, Chine, au Japon, à Taïwan et en Allemagne. Contact / Relations investisseurs Aelium Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



