Communiqué de presse Mercredi 19 octobre 2022 Roctool présente son initiative Eco-Moulding à la K-2022 en Allemagne avec deux « live » démonstrations Roctool réalise sur deux stands, 2 démonstrations de moulage en direct, présentant la dernière initiative de Roctool : l’Eco-Moulding, combinant des textures innovantes, des matériaux recyclés et la technologie « Heat and Cool » de Roctool. Démonstration en direct sur le stand Roctool - Hall 15, C41

Démonstration en direct sur le stand ENGEL - Hall 15, C58

Roctool présentera également de multiples applications, issues de l'automobile, la beauté, les biens de consommation ou encore des applications électroniques. Démonstration en direct d'un moule à 2 empreintes à inserts interchangeables sur le stand Roctool - Hall 15, C41 : Cette démonstration live sur le stand de Roctool comprend une presse à injecter CX110-380 de KraussMaffei, partenaire de longue date de Roctool sur les salons, des générateurs refroidis par air de 25 kW et 50 kW, faciles d’utilisation, compacts et légers, idéaux pour les petites pièces, et un micro thermorégulateur, tous conçus pour le procédé Roctool. Pendant les 8 jours du salon, Roctool organisera des sessions, où divers matériaux et inserts présentant différentes textures et effets seront utilisés. La technologie Roctool démontre la finesse exceptionnelle de reproduction de la surface du moule, directement sur la pièce pour atteindre des territoires inexplorés de conception et de fonctionnalité surfacique. Chaque visiteur peut découvrir la qualité de surface améliorée par rapport au moulage conventionnel, avec des temps de cycle rapides. Certaines des textures innovantes uniques sont réalisées par Standex Engraving, en collaboration avec Roctool, avec différents types de résines. De nombreux experts Roctool seront présents sur le salon pour échanger avec les visiteurs sur la manière dont la technologie Roctool participe à la réduction d'épaisseur, à l'élimination des défauts de surface, au moulage des résines recyclées, à l'extension du flux de matière ou encore à la réduction de la pression d'injection. Démonstration en direct d'un boîtier à paroi fine de haute qualité fabriqué avec des matériaux recyclés - Hall 15, C58 : L'initiative Roctool Eco-Moulding est mise en avant sur le stand ENGEL (Autriche), utilisant une presse à injecter e-mac 465/160. Les pièces produites sont fabriquées à partir de plastiques recyclés post-consommation de Lavergne (Canada). Les textures de surface uniques ont été gravées au laser par Standex (Italie), et Moldetipo (Portugal) a construit le moule, enfin INCOE (USA) fournit le système d’injection en canaux chauds. La technologie Roctool permet de mouler un boîtier à parois ultrafines sans défauts de surface. Un véritable travail d'équipe pour rendre possible cette démonstration lors de la K-2022. Boîtier à parois fines, fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation. La technologie Roctool repousse les limites du moulage du plastique, ouvre de nouvelles possibilités de conception, et atteint des objectifs d’écoresponsabilité, et ce avec les meilleures performances de moulage dans sa catégorie. Fichier PDF dépôt réglementaire



