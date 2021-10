Roctool S A : 20211005 Roctool Partenariat CEA FR

Actualité

Mardi 05 octobre 2021 à 8h CEST

Accélération du partenariat : ROCTOOL et le CEA créent les premiers panneaux photovoltaïques biosourcés et 100% recyclables

Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce la forte accélération de son partenariat avec le CEA pour créer les panneaux photovoltaïques du futur. Ce partenariat a été mis en place via le programme EasyPOC, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui permet de dé-risquer l'innovation. Roctool est une entreprise à haut potentiel identifiée par l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes entreprises.

En effet, depuis la signature de ce partenariat en mai dernier, les équipes n'ont pas chômé et cette collaboration porte d'ores et déjà ses fruits. Après une phase d'étude de 4 mois portant sur la recherche, l'approvisionnement de matériaux biosourcés et les essais de transformation, les équipes de Roctool et du CEA-Liten à l'INES ont pu mettre en œuvre les premiers panneaux photovoltaïques biosourcés et 100% recyclables.

Roctool et le CEA-Liten ont mutualisé leur savoir-faire pour tester sur un outillage disponible au sein du centre d'essais de Roctool au Bourget-du-Lac, la mise en œuvre de panneaux de dimensions de 300 mm par 300 mm. Les résultats sont très encourageants et prometteurs : excellente qualité du produit et des temps de cycle optimisés qui réduiraient le temps de production par 4.

Actuellement, plusieurs séries de panneaux sont encore en test pour vérifier leurs performances, leur résistance aux chocs, et des essais de vieillissement de 1 000 h minimum sont également conduits.

A ce stade, le consortium, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,dans le cadre du programme EasyPOC, sélectionne les fournisseurs de matières premières et va poursuivre, son développement vers la preuve de concept sur un nouvel outillage Roctool qui représentera un modèle réduit de capot de véhicule.

L'ambition de présenter ces premiers démonstrateurs pour la fin 2021 - début 2022 à des industriels applicatifs est tenue et les contacts sont d'ores et déjà initiés.

Grâce à l'expérience du CEA-Liten et au savoir-faire de Roctool, une nouvelle ère de l'énergie renouvelable s'ouvre, combinant l'utilisation de matériaux biosourcés et recyclables à une technologie de fabrication performante pour réduire l'empreinte carbone des panneaux photovoltaïques du futur.