Roctool S A : 20220711 CP Roctool CAS

Communiqué de presse

Le Bourget-du-Lac, 11 juillet 2022 - 18h CEST

Chiffre d'affaires du S1 2022 : 4,1 M€, +41 % vs S1 2021

Forte accélération de l'activité portée par les solutions d'éco responsabilité

Retour en force de l'Automobile

Roctool(Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce pour l'activité du premier semestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 4,1 M€, soit une forte progression de + 41 % vs le S1 2021.

Le retour tonitruant du marché Automobile se confirme, représentant 53 % du chiffre d'affaires total sur le S1 2022, soit + 359 % vs le S1 2021 et + 113 % vs le S1 2020. La continuité confirmée de la Beauté avec 15 % de l'activité du Groupe, valide la pertinence de la stratégie, à part égale avec les Produits de grande consommation (15 %), le reste se partageant avec les secteurs de l'Industrie (10 %) et le Médical (2 %).

Les différents succès commerciaux au cours des six derniers mois, permettent d'améliorer les performances et d'afficher au 30 juin 2022, un carnet de commandes robuste à plus de 3 M€, avec notamment des grands projets automobiles, packaging beauté ou encore un premier contrat de développement dans le solaire.

L'éco responsabilité, pilier de la stratégie Roctool

En plus du partenariat avec le CEA afin de développer les panneaux photovoltaïques écoresponsables et français de demain, le Groupe s'attache à mettre en œuvre pour l'ensemble des projets, ses solutions d'Eco-Molding dont il est le pionnier, afin d'améliorer l'empreinte carbone des biens produits grâce au process Roctool.

Les industriels des différents secteurs adressés, friands de solutions vertueuses, trouvent en Roctool, l'expertise des technologies de chauffage et refroidissement des moules pour les plastiques et composites. Loin d'être anecdotique, la technologie Roctool permet entre autres de supprimer l'usage de peintures dans l'automobile et les produits de grande consommation, de faciliter le moulage des résines recyclées ou encore de proposer des réductions d'épaisseur pièce pour des économies de matières importantes.

Roctool, grâce à sa son initiative d'Eco-Molding, adresse un portefeuille de clients haut de gamme et grands comptes en forte croissance, en leur proposant de les accompagner vers la transition écologique tout en leur permettant de produire des pièces de nouvelle génération, avec une technologie exclusive de chauffage et de refroidissement aux propriétés exceptionnelles.

