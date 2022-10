Roctool S A : 20221019 Communique De Presse Roctool K2022 Fr

Communiqué de presse

Mercredi 19 octobre 2022

Roctool présente son initiative Eco-Moulding à la K-2022 en Allemagne avec deux « live » démonstrations

Roctool réalise sur deux stands, 2 démonstrations de moulage en direct, présentant la dernière initiative de Roctool : l'Eco-Moulding, combinant des textures innovantes, des matériaux recyclés et la technologie « Heat and Cool » de Roctool.

Démonstration en direct sur le stand Roctool - Hall 15, C41 Démonstration en direct sur le stand ENGEL - Hall 15, C58 Roctool présentera également de multiples applications, issues de l'automobile, la beauté, les biens de consommation ou encore des applications électroniques.

Démonstration en direct d'un moule à 2 empreintes à inserts interchangeables sur le stand Roctool - Hall 15, C41 :

Cette démonstration live sur le stand de Roctool comprend une presse à injecter CX110-380 de KraussMaffei, partenaire de longue date de Roctool sur les salons, des générateurs refroidis par air de 25 kW et 50 kW, faciles d'utilisation, compacts et légers, idéaux pour les petites pièces, et un micro thermorégulateur, tous conçus pour le procédé Roctool.

Pendant les 8 jours du salon, Roctool organisera des sessions, où divers matériaux et inserts présentant différentes textures et effets seront utilisés.

La technologie Roctool démontre la finesse exceptionnelle de reproduction de la surface du moule, directement sur la pièce pour atteindre des territoires inexplorés de conception et de fonctionnalité surfacique. Chaque visiteur peut découvrir la qualité de surface améliorée par rapport au moulage

conventionnel, avec des temps de cycle rapides. Certaines des textures innovantes uniques sont réalisées par Standex Engraving, en collaboration avec Roctool, avec différents types de résines.

A propos de Roctool : Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, et en Chine. www.roctool.com