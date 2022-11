Roctool S A : 20221108 CP après le salon K Roctool FR

A propos de Roctool : Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, et en Chine. www.roctool.com

A noter, la part spectaculaire du nombre de marques qui sont venues à la rencontre de Roctool en direct : plus de 110 marques ont été recensées par les équipes Roctool et plus de 150 fabricants de moules.

Roctool a pu rencontrer de nombreux prospects, clients, et partenaires, particulièrement réceptifs aux deux démonstrations de moulage en direct, mais également intéressés par la présentation de l'initiative de Roctool : l'Eco-Moulding, combinant des textures innovantes, des matériaux recyclés et la technologie de chauffe et refroidissement rapide de Roctool.

Au cours de cette semaine de salon intense, c'est plus de 10 secteurs d'activité qui ont animé les discussions sur le stand de Roctool : automobile, médical, produits électroniques, produits de grande consommation, et la beauté entre autres.

La technologie et l'initiative Eco-Moulding de Roctool a reçu un accueil très positif des industriels, grâce notamment aux différentes démonstrations live qui prouvent la finesse et la qualité exceptionnelle de reproduction de la surface du moule, et les grandes performances de moulage tout en atteignant des objectifs d'écoresponsabilité ambitieux. Depuis la fin du salon, nombre de discussions sont d'ores et déjà en cours pour le lancement potentiel de nouveaux projets court et moyen terme.

Plus de photos et de vidéos de ce salon, sur le site de Roctool

A propos de Roctool : Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, et en Chine. www.roctool.com