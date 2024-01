Roctool S A : A suivre aujourd'hui

Roctool annonce le projet d’une prise de participation d’Enrx à son capital, à la suite du partenariat stratégique signé en septembre 2023. Cette alliance mise sur une accélération du déploiement de la technologie Roctool dans le monde entier. Le protocole signé entre Enrx et Roctool prévoit un investissement d'un montant de 2 millions d'euros, au prix de 1,80 euro par action, et permettra à Enrx de détenir 17,47% du capital de Roctool. Dans le cadre de cet investissement, il est prévu l'entrée d'un représentant d'Enrx au conseil d'administration de la société.



La prise de participation d'Enrx et l'entrée d'un représentant d'Enrx au conseil d'administration demeurent soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société, prévue en date du 13 février 2024, ainsi qu'à la levée de conditions suspensives usuelles.