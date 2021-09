Roctool S A : C20210913 CP Roctool RS1

Etant donné le potentiel grandissant de la technologie Roctool pour répondre aux enjeux de l'écoresponsabilité sur de nombreux segments et à un niveau international, le Conseil d'administration a mandaté la société MP Corporate Finance afin d'identifier des partenaires et investisseurs industriels de choix pour accélérer le développement, et renforcer la société avec notamment un footprint plus important sur les segments clefs de Roctool.

Les charges opérationnelles diminuent une nouvelle fois de - 3%, après une première diminution de 13% au S1 2020. Elles totalisent ainsi 3 M€ vs 3,5 M€ au S1 2019, permettant de limiter la perte d'EBITDA à 0,9 M€, contre une perte de 1,3 M€ au S1 2020 et de 1,4 M€ en 2019. Cette amélioration continue des performances opérationnelles permet à l'ensemble des résultats de continuer à s'apprécier. Ainsi, après l'Impôt sur les sociétés et les résultats financiers, le résultat net s'établit à -1,2 M€ (vs - 1,6 M€ en 2020).

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine.

