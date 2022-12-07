Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Roctool S.A.
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALROC   FR0010523167

ROCTOOL S.A.

(ALROC)
Temps réel Euronext Paris  -  17:19 07/12/2022
3.440 EUR   -6.52%
18:22Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD875051
PU
18:22Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD875050
PU
01/12Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD874184
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD875050

07/12/2022 | 18:22
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD875050

06 décembre 2022

FR0010523167 - DD154446

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

NEXTSTAGE AM SAS, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ROCTOOL

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010523167

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.0500 Euro

VOLUME : 298 323.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.0500 Euro

VOLUME : 298 323.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Cession d'actions réalisée dans le cadre de la gestion de liquidation d'un fonds en fin de vie.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

RocTool SA published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 17:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ROCTOOL S.A.
18:22Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD875051
PU
18:22Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD875050
PU
01/12Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD874184
PU
30/11Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD873904
PU
22/11Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD872792
PU
22/11Roctool S A : Document AMF CP. 2022DD872773
PU
08/11Roctool S A : 20221108 CP après le salon K Roctool FR
PU
08/11Roctool : Fréquentation record pour Roctool lors du salon K-2022 en Allemagne
EQ
31/10Roctool : Mise à disposition du rapport semestriel 2022
EQ
28/10Roctool S A : Rapport semestriel d'activité 30 juin 2022 Groupe Roctool (consolidé)
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ROCTOOL S.A.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 8,32 M 8,75 M -
Résultat net 2021 -0,70 M -0,74 M -
Dette nette 2021 2,27 M 2,39 M -
PER 2021 -26,2x
Rendement 2021 -
Capitalisation 16,6 M 17,5 M -
VE / CA 2020 1,80x
VE / CA 2021 2,49x
Nbr Employés 49
Flottant 18,1%
Graphique ROCTOOL S.A.
Durée : Période :
Roctool S.A. : Graphique analyse technique Roctool S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ROCTOOL S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Mathieu Boulanger Chief Executive Officer & Director
Henry Huard Chief Financial & Administrative Officer
Jean-Marie Deméautis Chairman
David R. Tate Director
Jean-François Zoeller Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ROCTOOL S.A.-9.80%18
ATLAS COPCO AB-14.96%60 368
PARKER-HANNIFIN CORPORATION-7.94%37 249
SMC CORPORATION-19.18%29 995
FANUC CORPORATION-13.49%29 476
W.W. GRAINGER, INC.11.98%29 324