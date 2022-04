Roctool S A : SA Rapport de Gestion 2021

Roctool SA Rapport de gestion 2021

A. Attestation de la personne responsable

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée. »

Mathieu Boulanger, Directeur Général Roctool

B. Introduction

Chers actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport de gestion sur les comptes sociaux 2021 de la société Roctool SA (ci-après la « Société ») durant l'exercice écoulé, établi par votre Conseil d'administration en exécution des prescriptions légales et réglementaires.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires a été convoquée, conformément aux dispositions légales et règlementaires, afin de vous demander de bien vouloir approuver les comptes sociaux et de vous prononcer sur l'affectation du résultat de l'exercice clos à la date du 31 décembre 2021.

Les rapports de vos Commissaires aux comptes, ceux de votre Conseil d'administration, l'inventaire et les comptes de l'exercice, et plus généralement l'ensemble des documents et renseignements énumérés par les articles L 225-115 et R 225-83 du Code de commerce, ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. Les convocations prescrites ont été régulièrement effectuées.

Nous vous informons que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis suivant les mêmes modes de présentation et les mêmes méthodes d'évaluation que ceux de l'exercice précédent.

C. Sommaire

E.

Comptes sociaux annuels .............................................................................................. 14

D. Rapport de gestion sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2021

1. Activité ............................................................................................................................ 6 1.1. Les faits marquants de l'exercice ............................................................................ 6 1.2. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice ............................ 6 1.3. Evolution prévisible et perspectives d'avenir ........................................................... 7 1.4. Activité de la société en matière de recherche et développement ........................... 7 1.5. Activité des filiales ................................................................................................... 7

2. Commentaires sur les comptes et les résultats ............................................................... 7 2.1. Présentation des comptes annuels - affectation ..................................................... 7 2.2. Prise de participation dans des sociétés ayant leur siège social en France ou prise



de contrôle de telles sociétés ............................................................................................. 8