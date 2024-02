Roctool : en chute sur une émission d'actions nouvelles

Roctool chute de 10% après l'annonce par le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, de l'émission de 1.049.290 actions nouvelles suite au remboursement anticipé de l'intégralité des ORNAN 2021.



Le règlement des actions nouvelles s'effectuera en date du 23 février. Elles seront admises sur Euronext Growth à cette même date et seront cotées sur la ligne de cotation des actions existantes. Le capital social de Roctool sera désormais composé de 6.731.186 actions.



