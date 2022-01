Roctool : entouré après un choix par Decathlon

Roctool bondit de plus de 13% alors que le process industriel Decathlon Head Protection a confirmé, un peu plus d'un an après le lancement d'un prototype, le choix de sa technologie pour les premiers modèles de casques en production, et ce dès fin 2022.



Le prototype réalisé en début d'année 2021 a permis de valider qu'avec la technologie de chauffe rapide brevetée par Roctool, il est possible de réaliser des pièces bien plus fines qu'en conventionnel, et de réduire ainsi la part de matière plastique utilisée par pièce.



Par le lancement de ces projets, Decathlon rejoint l'initiative 'Eco-Moulding' créée par Roctool pour des produits éco-responsables. En fonction de la réussite de ces premiers projets, Decathlon compte déployer la technologie sur d'autres modèles de casques dans le groupe.



