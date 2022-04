Roctool : entouré pour une collaboration avec Saint-Gobain

Roctool grimpe de plus de 15% après l'annonce d'une collaboration avec le site bordelais de Saint-Gobain Aerospace pour proposer une fabrication rapide de pièces composites et thermoplastiques à partir de préformes textiles 3D.



Cette fabrication rapide pour diverses applications pourrait se déployer dans de nombreux secteurs tels que la mobilité, l'énergie, le médical, le militaire, les communications, l'aéronautique et le maritime.



Roctool explique avoir développé un système de moulage très innovant augmentant considérablement l'efficacité de l'étape de cuisson (15 à 30 mn) pour la polymérisation de matériaux composites ou la thermocompression de pièces thermoplastiques.



