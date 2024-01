Roctool : vers une prise de participation d'ENRX au capital

Roctool annonce avoir signé un protocole avec ENRX pour un investissement de deux millions d'euros de ce dernier au capital de Roctool, au prix de 1,80 euro par action, ce qui permettra à ENRX de détenir 17,47% du capital du spécialiste des technologies de moulage.



La prise de participation d'ENRX et l'entrée d'un représentant au conseil d'administration de Roctool demeurent soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'AG extraordinaire prévue le 13 février, ainsi qu'à la levée de conditions suspensives usuelles.



Cette opération bénéficie du soutien des actionnaires de référence de Roctool, détenant ensemble 46,84% des droits de vote de la société, qui se sont engagés à voter en faveur de l'adoption des résolutions relatives à cette opération.



Par ailleurs, pour soutenir la société et ce projet, les principaux détenteurs d'ORNAN 2021, (représentant 65,5% du montant en principal cumulé) se sont d'ores et déjà engagés à convertir leurs titres en actions Roctool à la réalisation de l'opération.



