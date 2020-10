ROCTOOL: ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 DECEMBRE 2020

ROCTOOL

Communiqué de presse 22 octobre 2020 - 19h CEST ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 DECEMBRE 2020 Mise à disposition de l'avis de convocation Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce qu'une assemblée générale extraordinaire se tiendra le jeudi 3 décembre 2020 à 11 heures au siège de la Société (précédée par l'assemblée des porteurs des BSA2020 à 9 heures) L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du mercredi 21 octobre 2020, comportant l'avis de convocation, l'ordre du jour et les projets de résolutions, dont la modification des termes des BSA2020. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale prévus à l'article R. 225-83 du Code de commerce sont disponibles en ligne sur le site internet de la Société, www.roctool.com, sous la rubrique « Company Documents » où ils sont regroupés dans la partie Shareholder Meeting - Assemblée Générale. Contact presse / Relations avec les investisseurs Aelyon Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine. Fichier PDF dépôt réglementaire



