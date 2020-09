ROCTOOL

ROCTOOL: RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020 - Bonne résilience des performances financières



10-Sep-2020 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse 10 septembre 2020 - 18h CEST RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020 Bonne résilience des performances financières

Des mesures fortes pour profiler le Groupe au contexte sanitaire

Baisse sensible des charges opérationnelles Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2020. Compte de résultat semestriel consolidé - en K? S1 2020 S1 2019 ? Ventes de marchandises 1 729 2 580 - 33 % Services 662 783 -16 % Concessions de licence 7 0 0 % Redevances 162 239 -32 % Chiffre d'affaires 2 560 3 602 -29 % Achats de marchandises & variation de stock 872 1 556 -44 % Charges opérationnelles 3 067 3 528 -13 % Dont charges de personnel 1 867 1 867 0 % Dont autres charges opérationnelles 1 200 1 661 -28 % EBITDA (1 336) (1 358) 2 % Autres produits d'exploitation (hors subv.) 168 231 -27 % Dotations aux amort., dépréciations et prov. 415 578 -28 % EBIT (1 583) (1 704) 7 % Résultat financier 12 (11) -205 % Résultat courant des entreprises intégrées (1 571) (1 715) 8 % Résultat exceptionnel (19) 23 0 % Impôts sur les résultats 39 10 304 % Résultat net des entreprises intégrées (1 629) (1 702) 4 % Des mesures fortes Après un début d'année marqué par une hausse de la demande sur ses grands marchés, et une percée significative dans le secteur Beauté, le Groupe a su adapter avec célérité son modèle économique au T2, dans un contexte généralisé de confinement et d'arrêt des économies : En effet, la crise sanitaire a entraîné pour Roctool : Une diminution des ventes de marchandises de 33 % ;

Des délais de livraison accrus des fournisseurs ;

Une complexification de l'organisation logistique ;

Des décalages ou annulations de commandes initialement attendues pour livraison au S1. Mécaniquement, les services diminuent de 16 %. Les licences et royalties baissent en raison des arrêts de production de certains clients. Dès le mois de mars, Roctool a engagé des mesures fortes pour adapter l'entreprise à la violence de cette conjoncture. Si en premier lieu, la mise en place de mesures sanitaires essentielles ont permis d'offrir à tous les collaborateurs un cadre de travail sécurisé, la société s'est totalement mobilisée pour limiter l'impact de la crise. Ainsi, Roctool a adapté son support technique pour servir au plus près ses clients, malgré le confinement, et maintenu une relation étroite avec prospects et fournisseurs ; l'implantation internationale a confirmé être une valeur ajoutée pour ses clients, le Groupe étant capable de répondre localement grâce à la présence des équipes sur 3 continents et 6 pays. Ce pilotage fin, lui permet aujourd'hui d'engager son redéploiement dans les meilleures conditions. Forte baisse des charges opérationnelles Les charges opérationnelles sont en diminution de 13 % à 3,1 M? (vs 3,5 M? en S1 2019). Des réductions de coûts du personnel sont attendues dès le 2ème semestre. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, l'EBITDA du Groupe à fin juin 2020 ne ressort en perte que de 1,3 M? (contre une perte de 1,4 M? au premier semestre 2019). Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool, commente : « Je remercie nos collaborateurs, clients et fournisseurs pour leur engagement et leur fidélité dans cette période difficile pour tous. Alors que nos équipes ont su faire face à la pandémie mondiale, en restant mobilisés, agiles, et toujours à l'écoute de nos clients, le management a su très tôt prendre conscience de la situation à laquelle nous allions être confrontés, et piloter finement les mesures d'un plan d'actions afin de garantir la pérennité et de réduire le plus possible les incertitudes. » Situation financière Structure financière 30/06/2020 31/12/2019 ? Trésorerie 3 148 610 622 845 406 % Capitaux propres 4 198 197 4 045 547 4 % Dette financière 3 400 481 1 592 438 114 % Total bilan 10 165 005 8 057 252 26 % La trésorerie du Groupe Roctool s'établit à 3,1 M? au 30 juin 2020 (contre 0,6 M? au 31 décembre 2019). Les capitaux propres consolidés à fin juin 2019 s'élèvent à 4,2 M? contre 4,0 M? au 31 décembre 2019. L'exercice des BSA a permis de réaliser une augmentation de capital de 1,9 M? depuis le début de l'année représentant environ 1/3 du total des BSA attribués. Avec le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1,8 M?, obtenu le 11 mai auprès des 4 banques et de BPI France, le Groupe a pu consolider sa structure financière dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Contact presse / Relations avec les investisseurs Aelyon Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine. Fichier PDF dépôt réglementaire



