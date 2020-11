ROCTOOL: Roctool renforce sa présence aux Etats-Unis avec Beaumont

ROCTOOL

02-Nov-2020 / 08:30 CET/CEST

Communiqué de presse Lundi 2 novembre 2020 à 8h30 Roctool renforce sa présence aux Etats-Unis avec Beaumont Le siège social de Beaumont à Erie, en Pennsylvanie, sera désormais le centre nord-américain de démonstration et d'essais technologiques de Roctool. ERIE, PA - Beaumont et Roctool, deux leaders technologiques dans l'industrie du moulage par injection plastique, s'associent pour offrir aux sociétés, l'opportunité d'évaluer et d'en apprendre davantage sur la technologie de chauffage et de refroidissement de Roctool. Le siège social de Beaumont à Erie, en Pennsylvanie, servira désormais de centre nord-américain de démonstration et d'essais technologiques de Roctool. " Nous sommes ravis de présenter la technologie avancée de chauffage et de refroidissement de Roctool ainsi que notre collection déjà performante de technologies et de solutions industrielles à notre siège social », a déclaré Alex Beaumont, Vice-Président de Beaumont. « Notre mission à Beaumont est d'améliorer notre industrie dans son ensemble et pour ce faire, nous devons continuer à nous appuyer sur les entreprises qui repoussent les limites pour le faire. Nous considérons Roctool comme l'une de ces entreprises et nous avons hâte de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Mathieu Boulanger, PDG de Roctool, ajoute : « Nous sommes extrêmement heureux de faire équipe avec Beaumont. Ce partenariat est essentiel pour Roctool car Beaumont est un acteur incontournable dans le monde du moulage par injection avec de grandes compétences techniques. Grâce à cet effort combiné, nous pouvons maintenant offrir un environnement de moulage de premier ordre à nos clients, y compris la démonstration, les capacités d'essai et les prestations d'ingénierie et de services supplémentaires. » Beaumont et Roctool collaboreront sur divers projets, dont l'utilisation des ressources internes de caractérisation des matériaux de Beaumont pour alimenter la simulation des systèmes Roctool. Cela permettra de fournir non seulement les résultats de simulation les plus rapides, mais aussi les plus précis possibles. En plus de cela, la synergie des deux équipes de développement de processus extrêmement puissantes pour concrétiser les résultats de la simulation, garantira la livraison d'un système de production entièrement optimisé pour presque toutes les applications. Les entreprises intéressées auront l'occasion de venir à Beaumont et de voir en direct les capacités de Roctool. Un parc de moules est actuellement disponible pour la caractérisation des matériaux et les besoins d'essai immédiats. À l'avenir, le site accueillera également des journées portes ouvertes axées sur l'industrie pour aider les entreprises à évoluer davantage, non seulement Roctool, mais aussi de nombreuses autres technologies et solutions de pointe que Beaumont ont créées ou dont elle s'est dotée. Pour en savoir plus sur le solide portefeuille de services d'ingénierie et de fabrication de Beaumont pour l'industrie du moulage par injection : www.beaumontinc.com Pour en savoir plus sur la technologie innovante de chauffage et de refroidissement de Roctool, y compris des exemples de finitions de surface uniques et d'autres applications : www.roctool.com Contact presse / Relations avec les investisseurs Aelium - Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



