ROCTOOL retenu par Bpifrance et Business France pour présenter son savoir-faire auprès d'acteurs de l'automobile allemands et autrichiens



01-Déc-2020 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse 1er décembre 2020 - 18h CEST ROCTOOL retenu par Bpifrance et Business France pour présenter son savoir-faire auprès d'acteurs de l'automobile allemands et autrichiens Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a bénéficié du partenariat de Bpifrance et Business France, pour présenter leurs solutions technologiques avancées et à forte valeur ajoutée aux principaux donneurs d'ordre allemands et autrichiens de l'industrie automobile, afin de nouer des partenariats d'affaires. Grâce à son expertise du secteur de l'industrie automobile et sa proximité géographique, la France demeure un fournisseur de choix pour l'automobile allemande. L'Allemagne, se situant au 1er rang européen avec un chiffre d'affaires d'environ 426 milliards d'euro en 2018, reste un acteur de renom au sein de cette industrie qui sollicite particulièrement le savoir-faire français ainsi que les compétences reconnues de ses ingénieurs et techniciens. Le marché automobile autrichien occupe également une place considérable (4ème branche industrielle du pays) avec chaque année, de nombreux investissements effectués en R&D, faisant de l'industrie automobile autrichienne un marché porteur et à la pointe de l'innovation. L'industrie du futur sont au c?ur de la politique de développement économique, et les industriels sont à la recherche de solutions toujours plus innovantes et hautement technologiques à intégrer à leur chaine de valeur. La France représente le 5ème fournisseur de l'Autriche sur ce marché. Dans le cadre de cette mission internationale, les 14 entreprises françaises ont bénéficié d'un accompagnement pour répondre au mieux aux exigences et besoins des entreprises locales. Le programme de rendez-vous en digital a été constitué sur la base d'une analyse poussée des besoins allemands et autrichiens en matière d'automobile, et des solutions proposées par les lauréats de la délégation. Mathieu Boulanger, Président Directeur Général de Roctool, déclare : « C'est une superbe opportunité pour ROCTOOL, de présenter à des acteurs en recherche perpétuelle d'innovation, nos solutions éco-responsables qui constituent de nombreux avantages pour nos clients : rentabilité et « sustainability ». Les échanges furent riches et intéressants, et mènerons, nous l'espérons, à la signature de contrats. » Contact presse / Relations investisseurs Aelium Finance Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine. Fichier PDF dépôt réglementaire



