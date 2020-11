RocTool : 20201109 CP Roctool Decathlon

Communiqué de presse

9 novembre 2020 - 18h CEST

DECATHLON et Roctool signent un premier accord de développement et d'innovation

DECATHLON, leader français des équipements de sport, et Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de moulage, signent un premier accord de développement et d'innovation.

La technologie Roctool permet d'étendre les possibilités de moulage, grâce à la chauffe rapide des outillages par induction pour l'injection plastique. L'équipe de conception de casques DECATHLON, lance avec Roctool un projet de développement afin d'exploiter la technologie de moulage par induction pour répondre à des ambitions d'éco-responsabilité.

Jérome de Wilde, Strategic Buyer et Julien Laîné, Industrialisation Engineer, Equipe conception Casque DECATHLON déclarent : « Engagées dans une politique d'éco- responsabilité et de performance Industrielle, les équipes de conception Casque DECATHLON lancent un essai industriel s'associant au procédé Roctool. »

Mathieu Boulanger, CEO de ROCTOOL précise : « Notre technologie offre des possibilités intéressantes pour revisiter et révolutionner les méthodes de fabrication éco-responsables de nombreuses applications. Le casque en fait partie et nous sommes très heureux de pouvoir l'explorer avec un géant du sport comme DECATHLON. »

Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine.

