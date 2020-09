RocTool : Rapport semestriel d'activité 30 juin 2020 Groupe Roctool (consolidé)

2.2. Principaux risques et incertitudes

Les risques auxquels Roctool doit faire face n'ont pas évolué significativement par rapport à ceux décrits dans le rapport publié lors de l'introduction sur le marché Alternext en novembre 2013 (chapitre 4).

Néanmoins, le contexte de crise sanitaire et économique international ralenti l'exécution des projets en cours ainsi que la visibilité sur les opportunités à venir : il est à date toujours impossible d'évaluer l'impact de cette crise sur les deux prochaines années et en particulier concernant la possibilité de voyager dans nos pays porteurs pour prospecter et installer la technologie, la réouverture des salons professionnels.

Les réserves de liquidité permettent à Roctool de financer ses activités opérationnelles.

Le chiffre d'affaires est de moins en moins concentrés autour de quelques clients ce qui tend à réduire les risques.

2.3. Carnet de commandes et perspectives

La société continue ses efforts commerciaux et, même si les restrictions sur les voyages intracommunautaires et en particulier internationaux - ainsi que l'annulation de la quasi-totalité des salons professionnels - rendent la prospection commerciale difficile, une série d'initiatives tels que des Webinars techniques permettent de maintenir le contact avec nos clients et prospects. En parallèle, la société continue d'explorer toutes les opportunités afin de renforcer sa structure financière et ainsi supporter la croissance à court et moyen terme. Les premiers Webinars ont eu lieu en août sur la thématique du applications médicales et d'autres Webinars seront organisés sur d'autres segments stratégiques sur le troisième et quatrième trimestre 2020.