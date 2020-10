Roctool : Rapport du Conseil d'administration Porteurs BSA 2020 03122020

ROCTOOL

Société Anonyme au capital de 904 965,40 €

Siège social : Savoie Technolac - 73370 Le Bourget du Lac

433 278 363 RCS Chambéry

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ASSEMBLEE DES PORTEURS

DE BSA2020 DU 3 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil d'administration vous présente ce rapport sur le projet de résolution soumise à l'assemblée des porteurs de BSA2020 convoquée pour se réunir le 3 décembre 2020 (ci-après

l'« Assemblée »), appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Lecture du rapport établi par le Conseil d'administration, Modifications des termes des BSA 2020 , Pouvoirs pour formalités.

1. EXPOSE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE

L'ASSEMBLEE

Pour rappel, le Conseil d'administration du 14 janvier 2020, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été délégués, a décidé de procéder à une émission et attribution gratuite aux actionnaires de 3 902 753 bons de souscriptions d'actions dits BSA2020 et 1 951 376 BSA2020/2.

Au 31 octobre 2020 (i) 1 244 148 BSA2020 ont été exercés, (ii) 2 658 605 BSA2020 restent à exercer, (iii) 622 074 BSA2020/2 ont été attribués, (iv) 1 329 302 BSA2020/2 ont été annulés.

Les BSA2020 qui n'auront pas été exercés au plus tard 25 janvier 2021 (i.e. date d'attribution effective + un an) inclus deviendront caducs et perdront toute valeur.

Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique internationale actuel, le Conseil d'administration soumet à votre approbation la modification des termes des BSA2020 afin

étendre leur durée de validité jusqu'au lundi 25 octobre 2021 (au lieu du 25 janvier 2021 initialement fixé).

Le projet de résolution soumis à votre vote figure en annexe du présent rapport.

1er projet de résolution

(Modifications des termes des BSA2020)

Conformément aux objectifs précités, il vous est demandé de bien vouloir d'approuver et autoriser l'extension de la durée de validité des BSA2020 jusqu'au lundi 25 octobre 2021, au

lieu du 25 janvier 2021 initialement fixé. En conséquence, les BSA2020 qui n'auront pas été exercés au plus tard lundi 25 octobre 2021 inclus deviendront caducs et perdront toute valeur.

2. INFORMATIONS SUR LA MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES

Le Conseil d'administration vous informe que la société a multiplié, dans un contexte de crise sanitaire et économique international qui perdure, ses efforts, d'une part, pour supporter techniquement ses clients malgré les restrictions sur les voyages intracommunautaires et internationaux, et, d'autre part, commerciaux y compris via des Webinars techniques qui montrent un premier retour positif en l'absence de salons professionnels.

Le Conseil d'administration