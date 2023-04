Baisse de l'action de Roebuck Food : Ted O'Neill quitte son poste de président du conseil d'administration

Roebuck Food Group PLC - société d'approvisionnement en protéines et produits basée à Newry, en Irlande du Nord - annonce que le président exécutif Ted O'Neill quittera ses fonctions le 29 septembre de cette année. Il précise qu'il "renonce à tout droit à une indemnité de préavis ou autre en raison de la cessation de ses fonctions". M. O'Neill est devenu président en 2003 et détient une participation de 10,1 % dans la société, soit 3 millions d'actions. M. O'Neill a déclaré : "Le 1er mai de cette année marquera le 20e anniversaire de mon accession à la présidence de l'entreprise. J'ai eu le privilège et le plaisir de diriger son développement en temps utile." Roebuck indique qu'elle fera le point dans les semaines à venir sur la structure du conseil d'administration.

Cours actuel de l'action : 15,50 pence par action, soit une baisse de 13 % vendredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 11

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

