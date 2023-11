Roebuck Food Group Public Limited Company est un fournisseur de protéines et de produits d'approvisionnement et d'élevage laitier au Royaume-Uni et en Irlande. Les activités d'approvisionnement en protéines et en produits sont basées à Newry, en Irlande du Nord. Elle s'approvisionne en produits protéiques, en poudres laitières et en ingrédients d'origine végétale dans le monde entier afin de fournir des entreprises de fabrication et de vente en gros de produits alimentaires en Europe et sur les marchés émergents. Ses segments comprennent l'approvisionnement en produits et l'élevage laitier. L'activité d'approvisionnement en produits est engagée dans l'approvisionnement et la fourniture de viande, de poisson et de produits laitiers. Le segment de l'élevage laitier est engagé dans le développement de l'activité laitière. L'activité laitière se compose de Cantwellscourt Farm, une grande ferme de traite A2 située à Kilkenny, en Irlande. Les filiales de la société comprennent Roebuck Investments Limited, Townview Sourcing Limited et Cantwellscourt Farm Limited.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire