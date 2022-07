Déclaration de Rogers et Shaw concernant la médiation avec le commissaire de la concurrence

TORONTO et CALGARY, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La médiation préliminaire entre Rogers Communications Inc. (« Rogers »), Shaw Communications Inc. (« Shaw ») et le commissaire de la concurrence, les 4 et 5 juillet 2022, n'a pas permis de résoudre les objections du commissaire à la fusion proposée.



Le processus d'examen se poursuivra comme indiqué précédemment. Rogers et Shaw demeurent libres de poursuivre les discussions avec le commissaire à tout moment.

Rogers et Shaw ont l'intention de continuer à collaborer de manière constructive avec le commissaire afin de mettre en évidence les nombreux avantages de la fusion pour toute la population canadienne, notamment le maintien d'un quatrième fournisseur de services sans-fil solide et durable au Canada grâce à la cession proposée de Freedom Mobile à Québecor Inc.

