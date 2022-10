Donner de l'élan au travail hybride au Canada : Rogers Affaires offre la Téléphonie mobile Microsoft Teams

Rogers est le premier fournisseur de télécommunications au monde à lancer la Téléphonie mobile Microsoft Teams pour que les entreprises et leurs équipes puissent communiquer plus facilement de partout avec un seul numéro de téléphone professionnel



Le réseau sans-fil 5G de Rogers, doté de l’infrastructure infonuagique de Microsoft Azure, est puissant et performant, et offre des solutions essentielles aux entreprises canadiennes

Ce sont 70 % des entreprises canadiennes qui revoient actuellement leurs solutions et leurs processus pour former une main-d’œuvre hybride qui demeure productive et garde le contact, partout[1]

TORONTO, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Affaires passe à la prochaine phase de son alliance stratégique avec Microsoft en lançant la Téléphonie mobile Microsoft Teams au Canada, une première mondiale. Anciennement nommée Operator Connect Mobile, il s’agit d’une solution simple qui intègre les appareils mobiles à Microsoft Teams pour faciliter la collaboration et les appels, de n’importe quel endroit. Après avoir lancé en exclusivité au pays la solution Operator Connect l’an passé, Rogers Affaires est une fois de plus le premier fournisseur à offrir à la population canadienne la toute dernière solution de travail hybride de Microsoft.

« Rogers et Microsoft procurent aux entreprises canadiennes la capacité de rendre la mobilité réellement productive, en permettant aux employés de travailler au bureau, à la maison ou en déplacement, et ce, sans compromis, a indiqué, Tom Turner, président, Rogers Affaires. La Téléphonie mobile Microsoft Teams est notre prochaine étape pour révolutionner le milieu de travail hybride, offrir une plus grande souplesse sur le plan de la mobilité et transformer l’infrastructure des entreprises. Rogers Affaires est fière d’être le premier fournisseur mondial et le premier fournisseur canadien à offrir en exclusivité cette nouvelle solution intégrative de Microsoft aux entreprises. »

L’avenir du milieu de travail évolue : c’est pourquoi 70 % des entreprises canadiennes revoient actuellement leurs solutions et leurs processus pour former une main-d’œuvre hybride qui demeure productive et garde le contact, où qu’elle soit[1]. Aujourd’hui, plus de 270 millions de personnes utilisent Microsoft Teams dans un contexte de travail hybride[2] et d’ici 2023, la résilience commerciale constituera l’un des principaux facteurs d’établissement de modèles de travail hybrides agiles et de transformation numérique[3].

« Le travail hybride représente le changement le plus important de notre génération apporté au monde du travail, et il exige un nouveau modèle d’exploitation qui englobe les personnes, les lieux et les processus, a déclaré Chris Barry, président, Microsoft Canada. Grâce à notre alliance stratégique avec Rogers et au lancement de la Téléphonie mobile Microsoft Teams au Canada, nous appliquons ce modèle en offrant à la population canadienne de nouveaux outils qui permettent une communication et une collaboration enrichissantes, peu importe où vous choisissez de travailler. »

Puisque 73 % des personnes souhaitent se prévaloir d’options de travail à distance souples[4], il est essentiel que les entreprises canadiennes accélèrent la numérisation du milieu de travail pour favoriser la résilience commerciale, attirer les meilleurs talents et offrir un accès sécurisé au personnel, peu importe l’emplacement des appareils. Compte tenu de la demande accrue pour des solutions intégrées et sécurisées, la Téléphonie mobile Microsoft Teams permet d’éliminer les expériences en vase clos pour le personnel et la clientèle tout en réduisant au minimum les risques à la sécurité et les coûts pour les propriétaires d’entreprise.

Avantages pour les entreprises canadiennes qui utilisent la Téléphonie mobile Microsoft Teams :

Un seul numéro. Accès en tout lieu : la solution Téléphonie mobile Microsoft Teams offerte par Rogers Affaires permet d’accéder, de n’importe où, aux fonctions de Microsoft Teams avec un seul numéro de téléphone professionnel sur tous les appareils, même les téléphones IP de bureau.

la solution Téléphonie mobile Microsoft Teams offerte par Rogers Affaires permet d’accéder, de n’importe où, aux fonctions de Microsoft Teams avec un seul numéro de téléphone professionnel sur tous les appareils, même les téléphones IP de bureau. Expérience axée sur la mobilité pour la main-d’œuvre qui travaille de plus en plus à distance ou selon un modèle hybride : pour faire et recevoir des appels à partir de téléphones intelligents ou de Microsoft Teams avec un seul numéro de téléphone professionnel.

pour faire et recevoir des appels à partir de téléphones intelligents ou de Microsoft Teams avec un seul numéro de téléphone professionnel. Possibilité de travailler n’importe où : transférez les appels à Microsoft Teams sur n’importe quel appareil sans les interrompre, sans perdre de contexte ni mettre fin à votre présence dans les activités.

transférez les appels à Microsoft Teams sur n’importe quel appareil sans les interrompre, sans perdre de contexte ni mettre fin à votre présence dans les activités. Réduction des coûts : diminuez vos dépenses en retirant des services redondants à ligne fixe, de l’équipement et des mesures de soutien.

La connectivité 5G primée de Rogers propulsée par l’infrastructure infonuagique de Microsoft, offre aux employées et aux employés ainsi qu’aux entreprises de tout le pays un riche environnement de collaboration qui comprend des outils adaptables et résilients pour le milieu de travail du futur. Pour en savoir plus, cliquez rogers.com/TeamsPhoneMobile.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement au grand public et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.rogers.com ou https://investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

___________________

1 IDC InfoBrief, Collaboration Drives Success in Hybrid Work, une analyse commandée par Rogers, publication prévue en octobre 2022.

2 Article de Microsoft, Trois façons de satisfaire les nouvelles attentes liées au travail hybride avec Microsoft Teams et Microsoft 365, mars 2022. Lisez l’article complet ici.

3 IDC InfoBrief, Collaboration Drives Success in Hybrid Work, une analyse commandée par Rogers, publication prévue en octobre 2022.

4 Article de Microsoft, Indice annuel des tendances du travail 2021, The Next Great Disruption is Hybrid Work – Are We Ready? Lisez l’article complet ici.