Communiqué officiel de ROGERS COMMUNICATIONS INC.

Rogers deviendra le partenaire officiel de télécommunications au Canada



Sportsnet diffusera 17 matchs de la LPHF à la télé et sur Sportsnet+ en 2024

TORONTO, 29 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) et Rogers Communications ont annoncé aujourd’hui une nouvelle entente pluriannuelle en prévision du match d’ouverture, qui aura lieu le 1er janvier 2024. Rogers deviendra le partenaire officiel de télécommunications de la LPHF au Canada. Le partenariat s’appuie sur le profond engagement de Rogers envers le hockey et la croissance du sport partout au Canada.

« Rogers est devenu synonyme de hockey au Canada grâce à son partenariat avec la LNH, permettant aux fans de hockey professionnel de partout au pays d’y avoir accès grâce à ses médias, à ses investissements et à ses commandites de ligues, a déclaré Stan Kasten, membre du conseil d’administration de la LPHF. Ce tout nouveau partenariat avec la LPHF représente une fois de plus l’engagement de Rogers à faire croître le sport et à offrir aux Canadiens et Canadiennes les meilleures expériences de hockey professionnel. »

Grâce à ce partenariat, Rogers encouragera la croissance du hockey féminin au Canada en rapprochant les partisans et partisanes de l’action grâce à des matchs en direct, à du contenu en coulisses, à des expériences uniques pour les fans et à des possibilités inspirantes qui permettront aux filles du hockey mineur de connecter avec leurs héroïnes du monde du hockey.

« C’est avec fierté que nous appuyons la LPHF et que nous contribuons à la croissance du hockey féminin partout au pays, a déclaré Tony Staffieri, chef de la direction, Rogers Communications. Nous avons hâte de travailler aux côtés de la ligue pour célébrer ses moments marquants, faire vivre des instants palpitants aux fans et les récompenser, tout en donnant à la prochaine génération de jeunes joueuses les moyens d’agir. »

Rogers a également annoncé un partenariat avec la LPHF de Montréal afin de créer des expériences uniques pour les joueuses du hockey mineur local. Dans le cadre de cette entente, le nom Rogers occupera une place importante sur les casques de l’équipe ainsi que dans l’affichage et le matériel promotionnel de l’aréna.

« Il est très important de favoriser l’équité à l’intérieur et à l’extérieur de la patinoire. Tu peux être ce que tu vois. Être un modèle pour la prochaine génération est quelque chose de très important pour moi, a déclaré Marie-Philip Poulin, attaquante pour la LPHF de Montréal et trois fois médaillée d’or olympique. En travaillant avec Rogers au fil des ans, j’ai pu constater par moi-même les efforts déployés par ses équipes pour créer des possibilités pour les jeunes qui évoluent dans le sport, et je suis très heureuse de poursuivre ce travail avec eux et avec la LPHF. »

Rogers créera du contenu personnalisé avec la LPHF pour attirer les fans, comme une série exclusive en coulisses intitulée Faceoff presented by Rogers, qui permettra d’en apprendre plus sur la vie des meilleures joueuses de la ligue. De plus, Rogers rapprochera les joueuses de hockey mineur de l’action en commanditant un entraînement privé dans chaque marché canadien, ce qui permettra aux jeunes athlètes de constater par elles-mêmes comment les professionnelles s’entraînent et se préparent. Les fans peuvent regarder le premier match de la saison de la LPHF, New York contre Toronto, le lundi 1er janvier à 12 h 30 (HE)/9 h 30 (HP) sur Sportsnet ONE et en ligne sur Sportsnet+.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’informations, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos de la Ligue professionnelle de hockey féminin

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) est une ligue professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord qui regroupe six équipes (Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto), chacune comptant les meilleures hockeyeuses au monde. Consultez thepwhl.com (en anglais) pour acheter des billets et de la marchandise, et abonnez-vous à l’infolettre de la LPHF pour recevoir les dernières nouvelles de la ligue. Suivez la ligue @thepwhlofficial et les six équipes @pwhl_boston, @pwhl_minnesota, @pwhl_montreal, @pwhl_newyork, @pwhl_ottawa et @pwhl_toronto sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Personnes-ressources – Médias :



LPHF – Paul Krotz, 647-505-8010, paul.krotz@thepwhl.com



Rogers Communications – Jason Jackson, 416-602-4033, jason.jackson1@rci.rogers.com