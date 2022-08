Profitez de la technologie WiFi la plus puissante au monde avec Élan Internet de Rogers

Le nouveau modem WiFi – l’appareil WiFi le plus puissant de Rogers à ce jour – utilise la technologie WiFi 6E pour offrir des capacités améliorées et ainsi proposer une expérience à large bande imbattable, une première pour un grand fournisseur canadien.

Le service Élan Internet offrant des vitesses symétriques de 8 gigabits par seconde (Gbps) – les plus rapides au pays – est maintenant offert en précommande.

TORONTO, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui être le premier grand fournisseur au pays à lancer un nouveau modem WiFi compatible avec la norme WiFi 6E, la technologie WiFi la plus puissante au monde. S’appuyant sur la nouvelle génération de technologie WiFi, le WiFi 6E permet des vitesses WiFi multigigabit, un décalage ultrafaible et une capacité de connexions plus importante que jamais. Certains clients et clientes de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent maintenant profiter du nouveau modem WiFi pour vivre une expérience WiFi résidentielle inégalée qui transformera leur manière de jouer à des jeux vidéo, de regarder des vidéos en ligne et de connecter avec les autres, aujourd’hui comme demain.

« Dans le cadre de notre engagement envers les Canadiennes et Canadiens à offrir un réseau fiable et un service exceptionnel, nous investissons dans des technologies de pointe afin que notre clientèle puisse profiter de la meilleure expérience en ligne qui soit, a déclaré Robert Dépatie, président et chef de l’exploitation des Services résidentiels et Affaires, Rogers Communications. Repousser les limites du possible est au cœur de l’innovation chez Rogers, et grâce au lancement de notre modem compatible avec le WiFi 6E et de notre service Élan Internet haut de gamme offrant des vitesses symétriques de 8 Gbps, nous devenons le premier grand fournisseur au Canada à offrir à sa clientèle la technologie WiFi la plus puissante au monde et les vitesses Internet les plus rapides au pays. »

Avantages de la technologie WiFi 6E avec des appareils compatibles :

La technologie WiFi la plus évoluée à ce jour : WiFi 6E offre la connexion WiFi la plus rapide qui soit, soit plus du double de la bande passante de la génération précédente et permet de connecter plus de 100 appareils en même temps.

WiFi 6E offre la connexion WiFi la plus rapide qui soit, soit plus du double de la bande passante de la génération précédente et permet de connecter plus de 100 appareils en même temps. Décalage ultrafaible : Offre une performance révolutionnaire pour rehausser l’expérience de jeu vidéo, répondre instantanément lors d’une vidéoconférence et plonger complètement dans la réalité virtuelle ou augmentée.

Offre une performance révolutionnaire pour rehausser l’expérience de jeu vidéo, répondre instantanément lors d’une vidéoconférence et plonger complètement dans la réalité virtuelle ou augmentée. Plus de connexions : Permet de connecter plus d’appareils en profitant de la meilleure performance possible et d’interférences réduites, peu importe le nombre de personnes ou d’appareils en ligne.



Forte de son engagement à offrir les vitesses Internet les plus rapides de tous les grands fournisseurs canadiens, Rogers offre maintenant en précommande le service Élan Internet haut de gamme offrant des vitesses symétriques de 8 Gbps. Ce service Internet propulsé par fibre optique propose des vitesses révolutionnaires et assure une performance inégalée pour propulser les compétitions de jeux vidéo, offrir du divertissement illimité, transformer la réalité virtuelle et augmentée ainsi que préparer votre maison connectée pour l’avenir. Avec une bande passante plus que suffisante, la seule limite est l’imagination.

Rogers a entrepris de regagner la confiance de sa clientèle, et cela commence par cinq engagements envers celle-ci et l’ensemble de la population canadienne. Découvrez nos engagements et la façon dont nous les concrétiserons au rogers.com/notre-engagement.

Pour être parmi les premières personnes à profiter de la technologie WiFi la plus puissante au monde et des vitesses Internet les plus rapides au pays, consultez rogers.com/internet pour en savoir plus.

