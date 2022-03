Rogers accueille favorablement l'approbation par le CRTC du transfert des licences de diffusion de Shaw

TORONTO, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (« Rogers ») accueille favorablement l’approbation par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») du transfert à Rogers des licences d’entreprise de distribution de radiodiffusion détenues par Shaw Communications (« Shaw »).



« Cette approbation constitue un jalon important et nous rapproche de notre objectif de réaliser notre transaction de transformation avec Shaw, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Ensemble, Rogers et Shaw accéléreront les investissements dans les réseaux 5G et de câble partout au Canada, offriront au grand public et aux entreprises plus de choix et de concurrence, et relieront les communautés rurales et éloignées plus rapidement que les deux entreprises pourraient le faire seules. »

La transaction de Rogers avec Shaw devrait être conclue au Tr2 de 2022. Elle a été approuvée par les actionnaires de Shaw, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et le CRTC, et demeure soumise à l’examen du Bureau de la concurrence et du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (ISDE).

Les équipes de Rogers et de Shaw continuent de travailler de façon constructive avec le Bureau de la concurrence et ISDE pour s’assurer qu’ils disposent de l’information dont ils ont besoin pour évaluer les avantages considérables que la société combinée apportera à la population et à l’économie canadiennes.

Construire un Canada plus connecté

La combinaison de Rogers et Shaw permettra de créer une entreprise possédant les actifs et les capacités nécessaires pour réaliser les investissements importants dans l’infrastructure numérique dont le Canada a besoin pour créer des emplois, stimuler l’innovation et être un chef de file dans l’économie numérique mondiale. Voici certains des avantages :

Investissement de 2,5 milliards de dollars dans la construction de réseaux 5G dans l’Ouest canadien au cours des cinq prochaines années;

Établissement d’un nouveau Fonds Rogers pour la connectivité rurale et autochtone de 1 milliard de dollars, lequel sera spécialement créé pour connecter les communautés rurales, éloignées et autochtones de l’Ouest canadien;

Montant additionnel de 3 milliards de dollars pour appuyer d’autres investissements dans les réseaux, les services et la technologie;

Accès à des fonctions et des services de nouvelle génération pour la clientèle de l’Ouest canadien grâce à notre plateforme de pointe Élan;

Création de jusqu’à 3 000 nouveaux emplois dans l’Ouest canadien.



Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés sur l’échéancier potentiel et l’obtention des approbations nécessaires des autorités de réglementation, ainsi que sur l’échéancier prévu de clôture de la Transaction.

Il faut noter que toute information prospective est, par définition, susceptible d’être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Un certain nombre de risques et d’incertitudes ainsi que d’autres facteurs pourraient faire différer sensiblement les résultats et événements réels de ceux qui figurent dans l’information prospective ou pourraient susciter un changement dans nos objectifs, stratégies et intentions actuels. Les lecteurs doivent se reporter aux rapports déposés publiquement par Rogers et Shaw pour une description de ces hypothèses et risques. Aussi, nous invitons les investisseurs à faire preuve de prudence dans l’examen des énoncés qui contiennent de l’information prospective et les avertissons qu’il ne serait pas raisonnable de considérer que ces énoncés créent des droits à l’égard de nos résultats ou de nos plans futurs. Nous ne pouvons garantir que l’information prospective se concrétisera et nous conseillons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. L’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse ne représente les attentes qu’en date des présentes et elle peut changer par la suite.

L’information prospective est incluse dans les présentes afin de fournir des renseignements sur la Transaction proposée dont il est question plus haut et sur son incidence éventuelle. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. La réalisation de la Transaction proposée susmentionnée est assujettie à certaines conditions de clôture, aux droits de résiliation ainsi qu’à d’autres risques et incertitudes, y compris, sans limitation, certaines approbations des autorités de réglementation. Ainsi, rien ne peut garantir que la Transaction proposée aura lieu ni qu’elle aura lieu selon les modalités envisagées dans le présent communiqué. La Transaction proposée pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée.

Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d’exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Rogers et Shaw ne sont pas tenues (et elles déclinent expressément toute obligation) de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective ou les hypothèses ou éléments sur lesquels ceux-ci sont fondés, notamment en raison de nouveaux renseignements ou de faits nouveaux, sauf dans la mesure requise par la loi. Toute l’information prospective paraissant dans le présent communiqué est assujettie à cette mise en garde.

