Rogers annonce des nominations à des postes de haute direction

Navdeep Bains a été nommé chef de la direction des Affaires de l’entreprise. Dans son nouveau rôle, Navdeep mettra à profit ses années de leadership dans les secteurs public et privé pour s’occuper d’enjeux importants au Canada, notamment l’amélioration de la connectivité dans les régions rurales et les communautés autochtones éloignées à l’échelle du pays. Dans le cadre de son mandat, il sera responsable des politiques publiques et des efforts en matière de durabilité environnementale, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG) pour l’entreprise, et se concentrera sur l’économie numérique, les mesures pour contrer les changements climatiques et l’accès pour les familles à faible revenu au Canada. Avant de se joindre à Rogers, Navdeep était vice-président du conseil, Banque d’investissement, réseau mondial à la Banque CIBC. Il a également été ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.





Ensuite, Zoran Stakic a été nommé chef de la direction de la Transformation. Avant de se joindre à Rogers, Zoran a passé les cinq dernières années aux postes de chef de la direction des Opérations et de chef de la direction de la Technologie chez Shaw. Il compte 25 ans d’expérience dans la technologie des réseaux, le développement de produits, les opérations commerciales et technologiques, la chaîne d’approvisionnement et la sécurité de l’information, acquise chez Sprint Canada et Shaw. Dans son nouveau rôle, Zoran sera appelé à travailler avec l’ensemble de l’entreprise afin d’harmoniser les produits et services de Shaw et de Rogers, et ainsi faciliter la transition pour notre clientèle.





Terrie Tweddle a été nommée chef de la direction de la Marque et des Communications. Dans ce nouveau rôle, elle sera responsable de renforcer l’image de marque et la réputation de la société. Elle a travaillé pour Rogers de 2008 à 2020 avant de revenir à l’automne 2022. Terrie compte 25 ans d’expérience en gestion de l’image de marque et de la réputation, en communications, en affaires publiques et en responsabilité sociale des entreprises.



« Au cours des 16 derniers mois, notre équipe de la haute direction a réussi à redresser notre rendement, à conclure une fusion historique avec Shaw et à susciter un essor important sur le marché, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’ajouter à notre équipe de la haute direction trois nouveaux membres qui joueront un rôle essentiel dans notre plan de croissance. »

Ces nouvelles nominations viennent s’ajouter à la solide équipe de la haute direction déjà en place :

Glenn Brandt, chef de la direction des Finances

Robert Dépatie, président et chef de l’exploitation des Services résidentiels et Affaires

Phil Hartling, président, Services sans-fil

Bret Leech, chef de la direction des Ressources humaines

Ron McKenzie, chef de la direction de la Technologie et de l’Information

Colette Watson, présidente, Rogers Sports & Média

Mahes Wickramasinghe, chef de la direction des Affaires commerciales

Marisa Wyse, chef de la direction des Affaires juridiques et des Affaires réglementaires

Ted Woodhead, chef de la direction des Affaires réglementaires et gouvernementales de Rogers quittera l’entreprise. Marisa Wyse assumera la responsabilité des Affaires réglementaires. Lisa Durocher, vice-présidente directrice des Services financiers, relèvera désormais de Mahes Wickramasinghe, chef de la direction des Affaires commerciales.

