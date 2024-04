CableLabs North fera avancer la recherche sur les réseaux 5G et 10G afin de favoriser l’innovation et d’offrir à la clientèle une connectivité transparente.

CALGARY, Alberta, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec CableLabs pour offrir aux Canadiennes et Canadiens la meilleure technologie du monde.



Situé à Calgary, sur le Rogers Barlow Campus, CableLabs approfondira son expertise au Canada par l’entremise de « CableLabs North », en réunissant des partenaires de l’industrie du monde entier et des technologues de Rogers afin qu’ils collaborent à des solutions de technologie de réseau. Ensemble, les équipes développeront de nouvelles applications novatrices et offriront à la clientèle des connexions transparentes à la maison et au travail.

« Puisque nous sommes le plus important opérateur de réseaux filaires et sans-fil au pays, c’est avec fierté que nous investissons dans la recherche pour offrir des réseaux novateurs aux Canadiennes et Canadiens, a déclaré Ron McKenzie, chef de la direction de la Technologie et de l’information, Rogers. Réunissant les esprits les plus brillants du monde, CableLabs North sera à l’avant-garde de l’innovation en matière de technologies de réseau et offrira une expérience plus harmonieuse aux Canadiennes et Canadiens. »

CableLabs North mettra au point une technologie pour déployer la 5G au moyen de l’infrastructure de réseau par câble afin d’offrir à la clientèle des vitesses encore plus rapides et une capacité supérieure. Parmi les autres priorités de Rogers, mentionnons son déploiement de la 10G, l’avenir du service Internet par câble, qui offrira des vitesses multigigabit jusqu’à 10 fois plus rapides qu’aujourd’hui, une fiabilité accrue et une latence ultra-faible.

« CableLabs est très enthousiaste à l’idée de faire équipe avec Rogers pour mettre sur pied "CableLabs North". On ne saurait trop insister sur l’importance de cette étroite collaboration, car elle donnera l’occasion de travailler de concert avec des personnalités innovantes au sein de Rogers dans le cadre d’initiatives qui transformeront notre industrie », a affirmé Mark Bridges, chef de la direction de la Technologie, CableLabs.

Depuis plus de 30 ans, CableLabs est un chef de file mondial de la recherche et du développement tourné vers l’avenir qui réunit des chefs de file de l’industrie, notamment Comcast, Charter, Cox, J:Com et Vodafone, afin d’échanger des connaissances et d’élaborer des normes et des technologies de réseau évolutives. Le laboratoire a mis au point une technologie et est à l’origine de plus de 800 brevets qui contribuent à offrir des vitesses plus rapides et une fiabilité accrue sur les réseaux du câble et à répondre aux attentes en constante évolution des utilisatrices et utilisateurs.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de Rogers à offrir aux Canadiennes et Canadiens l’innovation mondiale et les meilleurs réseaux qui soient. L’an dernier, Rogers a conclu sa fusion transformatrice avec Shaw, unissant le meilleur réseau 5G, qui est aussi le plus étendu au pays, et une entreprise nationale de services filaire offrant un service Internet par fibre optique à plus de 60 % des foyers canadiens.

