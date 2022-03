Rogers déploie le premier réseau autonome 5G disponible sur le marché au Canada

Conçu exclusivement avec notre partenaire de réseau, Ericsson, le service 5G autonome de Rogers est maintenant accessible à partir des appareils les plus populaires, y compris ceux de Google

Ce réseau offre une latence plus faible et des capacités de découpage de réseau, permet d’étendre la zone de couverture 5G de Rogers et favorise le développement de futures applications pour les entreprises et le grand public

TORONTO, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications solidifie son titre de chef de file en matière de déploiement de la technologie 5G en annonçant aujourd’hui le lancement du premier réseau autonome 5G disponible sur le marché au Canada. Il s’agira également de l’un des premiers réseaux du genre à l’échelle mondiale. Ce service de nouvelle génération devient accessible après que Rogers ait amorcé le déploiement du premier réseau central autonome 5G au Canada et qu’elle ait réalisé la première certification de téléphone intelligent 5G pour réseau autonome au pays.

« C’est un grand plaisir d’être les premiers au Canada à rendre un service autonome 5G accessible sur le marché, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie chez Rogers Communications. Ce jalon souligne notre titre de chef de file en matière de 5G et fera en sorte que la clientèle tirera immédiatement avantage de l’amélioration de la couverture, de l’évolutivité, de la disponibilité et des temps de réponse du réseau, ce qui ouvre la voie à un monde de nouveaux cas d’utilisation et d’applications. »

Le réseau central autonome 5G de Rogers a été intégralement construit selon les plus récentes technologies infonuagiques natives, ce qui permet le déploiement de capacités sans fil plus avancées, notamment une latence ultrafaible, le découpage de réseau et l’informatique en périphérie de réseau mobile, ainsi que l’élargissement de la zone de couverture 5G de Rogers. Le réseau autonome 5G de Rogers est conçu pour soutenir une évolution massive et la croissance sans précédent des appareils IdO au cours des prochaines années. Le découpage du réseau d’accès radioélectrique (RAN) et du réseau central permet à Rogers de proposer des services novateurs à sa clientèle, comme des réseaux privés dédiés, des applications de sécurité publique et l’accès à l’informatique en périphérie pour des applications de réalité augmentée ou de réalité virtuelle destinées au grand public.

« Le déploiement d’aujourd’hui offre de nouvelles occasions et capacités pour les industries, les entreprises et les gens d’ici, a indiqué Yasir Hussain, chef de la direction de la technologie, Ericsson Canada. Ericsson collabore avec Rogers pour offrir des services 5G évolués et des solutions réseau novatrices afin de répondre à la demande croissante des entreprises et des gens d’ici. »

Ce déploiement permet à la clientèle du service sans-fil possédant un appareil pour réseau autonome 5G, comme le Google Pixel 6 et le Google Pixel 6 Pro, de se connecter au réseau 5G autonome. Les appareils compatibles de la clientèle du service sans-fil se connecteront automatiquement au réseau autonome 5G là où il a été déployé. Rogers ajoutera d’autres appareils populaires plus tard cette année.

En rendant aujourd’hui le réseau autonome 5G disponible sur le marché, Rogers combine la nouvelle technologie de réseau central 5G avec le RAN 5G, proposant ainsi, pour la première fois au Canada, tous les avantages de la 5G. Le tout en élargissant encore plus sa couverture 5G. Rogers est également l’un des premiers opérateurs du monde à franchir cette étape.

