Communiqué officiel de ROGERS COMMUNICATIONS INC.

La technologie mondiale renforcera la sécurité publique et permettra à la population canadienne de garder le contact dans les régions les plus éloignées du pays



Le premier ministre Andrew Furey fait un premier appel avec un volontaire de l’Association de recherche et de sauvetage

HEART’S CONTENT, Terre-Neuve-et-Labrador, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers et Lynk Global, Inc. ont annoncé aujourd’hui avoir effectué le premier appel téléphonique mobile par satellite au Canada au moyen de téléphones intelligents Samsung S22. L’appel a eu lieu dans la ville historique de Heart’s Content, où le premier câble télégraphique transatlantique a été installé il y a plus de 150 ans, reliant le Canada et l’Irlande. Les deux sociétés ont également testé l’envoi de textos, de données et d’alertes d’urgence.

« Nous étendons la couverture aux régions les plus éloignées du Canada afin de renforcer la sécurité publique et de connecter les communautés qui ne sont pas desservies à l’heure actuelle, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. C’est une fierté de travailler avec Lynk pour offrir aux Canadiennes et Canadiens une technologie mondiale de pointe qui leur donnera accès aux services d’urgence 911 et mobiles. »

Technologie intégrée aux téléphones intelligents actuels

Le docteur Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, a ainsi passé à un membre de l’Association de recherche et de sauvetage de Terre-Neuve-et-Labrador un appel qui a été acheminé par les satellites en orbite basse de Lynk Global et sur le spectre sans-fil national de Rogers. Ce spectre fait en sorte que cette technologie est compatible avec les téléphones intelligents actuels, évitant ainsi à la clientèle d’avoir à installer des applis personnalisées ou de se procurer un équipement pas encore sur le marché.

« Terre-Neuve-et-Labrador est une vaste province essentiellement rurale, et la connectivité est un enjeu important pour nous, a déclaré M. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador. En tant que premier ministre, je me réjouis à l’idée que la technologie révolutionnaire mise à l’essai par Rogers améliorera la couverture du réseau et la sécurité des gens dans notre province et partout au pays. »

Lancement de la technologie par Rogers en 2024

Rogers lancera la technologie de téléphonie mobile par satellite en 2024, en commençant par l’envoi de textos et la diffusion massive de messages ainsi que par l’intégration d’applications d’intelligence artificielle machine à machine. Elle élargira rapidement par la suite ce service pour y inclure la transmission de la voix et des données. Cette nouvelle technologie permettra d’offrir des services mobiles dans les régions sauvages les plus éloignées du pays et les parcs nationaux ainsi que le long de routes rurales.

« L’équipe de Lynk Global est fière de présenter sa gamme complète de services Sat2Phone en collaboration avec Rogers, notamment la transmission de données, de la voix et de textos ainsi que la diffusion massive de messages, affirme Charles Miller, chef de la direction et cofondateur de Lynk Global. Notre mission s’harmonise avec l’engagement profond de Rogers d’assurer la connectivité à l’ensemble de la population canadienne, où qu’elle vive, travaille et voyage. C’est un grand plaisir pour nous de participer à cette aventure menant à un service commercial en partenariat avec Rogers. »

Rogers s’engage à améliorer la sécurité publique au moyen de ses investissements dans le réseau national. Elle est notamment déterminée à offrir un accès au service mobile 5G et au service 911 dans l’ensemble du réseau de métro de la TTC, à Toronto, et à étendre la couverture sans-fil le long des routes éloignées du Canada. L’entreprise poursuit ses investissements afin d’offrir aux Canadiens et Canadiennes le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable, qui dessert maintenant plus de 2 200 communautés.

