Rogers offrira les tout nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8 et AirPods Pro (2e génération)

TORONTO, 09 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers offrira la gamme d’iPhone la plus évoluée jusqu’ici, qui comprend iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Tous ces modèles allient conception durable et perfectionnée, la transmission ultrarapide 5G, des mises à niveau impressionnantes du système caméra et de nouvelles options de sécurité essentielles. L’Apple Watch Series 8, quant à elle, est dotée d’une technologie révolutionnaire et affiche des performances exceptionnelles. Finalement, les AirPods Pro (2e génération) constituent la version la plus évoluée à ce jour.



Gamme d’iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Les appareils iPhone 14 et 14 Plus tirent parti de technologies de pointe et de nouvelles capacités novatrices en matière de sécurité et proposent deux tailles d’écran : 6,1 pouces et 6,7 pouces[1]. Le puissant système caméra a fait l’objet de mises à niveau impressionnantes, notamment en permettant maintenant la prise de bien meilleures photos en faible éclairage grâce à Photonic Engine, un pipeline de traitement d’images amélioré. Offrant une qualité d’enregistrement vidéo remarquable, les deux modèles proposent un nouveau mode Action, permettant la prise de vidéos incroyablement stables, et le mode Cinématographique, maintenant offert en 4K à 30 fps et 4K à 24 fps. De nouvelles fonctions de sécurité essentielles – Urgence SOS par satellite et Détection d’accident – permettent aux utilisateurs d’iPhone d’obtenir de l’aide quand ils en ont urgemment besoin. De plus, alliant la puce Bionic A15 avec processeur graphique 5 cœurs, un magnifique écran Super Retina XDR, une durée de vie de pile incroyable, des caractéristiques de durabilité qui dominent l’industrie et sa capacité de transmission ultrarapide 5G, cette gamme va plus loin que toutes les précédentes. Les appareils iPhone 14 et 14 Plus sont offerts en cinq magnifiques couleurs : minuit, bleu, comète, violet et (PRODUCT)RED[2].

Alimentés par la puce Bionic A16, la plus rapide jamais installée dans un téléphone intelligent, les appareils iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max rendent l’expérience iPhone plus intuitive que jamais, sont dotés d’un nouveau système caméra Pro et proposent de nouvelles options de sécurité novatrices. Incorporant la toute première caméra principale iPhone de 48 MPX, une nouvelle caméra ultra grand-angle, une caméra téléobjectif et une nouvelle caméra avant TrueDepth à mise au point automatique, le système caméra Pro repousse les limites et, avec le Photonic Engine, fait faire à l’appareil photo d’iPhone le plus grand bond en avant de son histoire. Les modèles Pro et Pro Max offrent également une nouvelle façon interactive de recevoir des avis et des alertes grâce à Dynamic Island et à l’écran toujours allumé. Dotés d’un écran de 6,1 ou de 6,7 pouces et déclinés en quatre magnifiques finis – violet sombre, or, argent et noir infini – iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max offrent une capacité de transmission ultrarapide 5G ainsi que les options Détection d’accident et Urgence SOS par satellite et proposent une autonomie de pile d’une pleine journée. La clientèle de Rogers pourra précommander tous les modèles d’iPhone dès le vendredi 9 septembre, iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max étant offerts dès le vendredi 16 septembre. iPhone 14 Plus sera en vente quant à lui dès le vendredi 7 octobre.

Apple Watch Series 8

Montres intelligentes les plus vendues, Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE combinent technologie et performances révolutionnaires et tirent parti d’importantes innovations en matière de sécurité. Apple Watch Series 8 demeure fidèle à sa conception adorée, qui comprend un grand écran Retina toujours allumé, une pile d’une durée de vie de 18 heures et un nouveau mode Économie d’énergie qui peut prolonger l’autonomie de celle-ci jusqu’à 36 heures[3], tout en misant sur des options de santé et de sécurité de catégorie supérieure comme l’appli ECG et la détection de chute. En outre, elle propose de nouvelles fonctions de prise de température, d’estimation rétrospective de l’ovulation [4] et de détection des accidents. Apple Watch Series 8 est offerte en deux tailles, 41 mm et 45 mm, et se décline en une gamme de finis de boîtier et de couleurs, y compris comète, minuit, argent et (PRODUCT)RED[2].

AirPods Pro (2e génération)

Les AirPods Pro (2e génération) offrent des performances audio révolutionnaires, y compris d’importantes améliorations pour l’Annulation active du bruit et le mode Transparence, le tout propulsé par la nouvelle puce H2. L’expérience d’écoute proposée par les AirPods Pro est encore plus immersive grâce à l’Audio spatial. Le contrôle tactile permet maintenant aux utilisateurs, avec un simple glissement du doigt vers le haut ou vers le bas, de régler le volume à partir de la tige. Ces derniers peuvent profiter d’un maximum de six heures d’écoute avec l’Annulation active du bruit et d’un maximum de 30 heures lorsqu’ils utilisent l’étui de recharge[5]. Les clients pourront commander leurs AirPods Pro (2e génération) en ligne dès le vendredi 9 septembre. Ils seront en vente, en magasin, à compter du vendredi 23 septembre.

Découvrez la puissance et la performance du réseau 5G de Rogers avec les appareils de la gamme iPhone 14. Pour obtenir plus de renseignements, notamment sur les prix et sur les forfaits Données, veuillez consulter rogers.com/iphone ou fido.ca/iphone.

Pour en savoir plus sur les produits Apple, consultez www.apple.com.

1 L’écran est doté de coins arrondis qui suivent un magnifique design incurvé et sont à l’intérieur d’un rectangle normal. La diagonale de ce rectangle fait 6,06 po (iPhone 14) ou 6,68 pouces (iPhone 14 Plus). La zone réelle d’affichage est plus petite.

2 Désormais, chaque achat d’un produit (PRODUCT)RED contribuera directement au Fonds mondial pour lutter contre les pandémies comme la COVID-19 et le SIDA.

3 à proximité d’un iPhone.

4 Le capteur de température n’est pas un appareil médical; il ne doit pas servir à des fins de diagnostic ou de traitement ni à tout autre usage médical.

5 L’autonomie de la batterie varie selon l’utilisation. Consultez https://www.apple.com/ca/fr/batteries pour obtenir de plus amples renseignements.

