Une déclaration conjointe au nom de Rogers Communications et de Shaw Communications

TORONTO, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous continuons à travailler de façon constructive avec le gouvernement et les organismes de réglementation pour conclure cette transaction et permettre à toute la population canadienne de profiter des avantages de cette fusion. Tout comme le gouvernement, nous sommes d’avis que chaque Canadien et Canadienne doit avoir accès à des services abordables et de grande qualité. En s’unissant, Rogers et Shaw réaliseront les investissements multigénérationnels nécessaires dans les réseaux et la technologie pour créer de nouveaux emplois, accroître la concurrence et combler les lacunes en matière de connectivité dans les zones rurales et éloignées. Nous prévoyons toujours que la transaction sera conclue au cours du premier semestre de 2022.

À propos de Rogers

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement de calibre mondial au grand public et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous nous engageons à fournir les meilleurs services de l’industrie en matière de sans-fil, de câble, de sports et de médias à des millions de gens partout au Canada. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.rogers.com ou https://investisseurs.rogers.com/.

À propos de Shaw

Shaw Communications Inc. est une entreprise canadienne de connectivité de premier plan. La division Wireline regroupe les services aux consommateurs et consommatrices ainsi qu’aux entreprises. Le service aux consommateurs et consommatrices s’adresse à la clientèle résidentielle en leur offrant l’Internet à large bande, Shaw Go WiFi, des vidéos et des liaisons téléphoniques numériques. Le service aux entreprises, lui, fournit aux clients d’affaires Internet, des données, un accès Wi-Fi, des liaisons téléphoniques numériques et des services vidéo. La division sans fil, pour sa part, procure des services de données LTE et de données vocales sans fil. Shaw est inscrite aux Bourses de Toronto et de New York; elle fait partie de l’indice S&P/TSX 60 (symbole : TSX – SJR.B, NYSE – SJR, et TSXV – SJR.A). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.shaw.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris des énoncés concernant l’issue de la transaction proposée avec Shaw Communications Inc. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent de Rogers qu’elle pose des hypothèses et fasse des prévisions, et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents (dont bon nombre sont indépendants de notre volonté) et pourraient amener les résultats et événements réels à différer sensiblement des résultats exprimés ou projetés dans l’information prospective. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d’exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Sauf si la loi l’exige, Rogers décline toute intention et obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

