Rogers Communications Inc. : Barclays persiste à l'achat

Données financières CAD USD EUR CA 2023 19 328 M 14 397 M 13 067 M Résultat net 2023 2 005 M 1 493 M 1 355 M Dette nette 2023 40 511 M 30 175 M 27 387 M PER 2023 15,5x Rendement 2023 3,04% Capitalisation 33 294 M 24 799 M 22 508 M VE / CA 2023 3,82x VE / CA 2024 3,48x Nbr Employés 22 000 Flottant 66,8% Graphique ROGERS COMMUNICATIONS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROGERS COMMUNICATIONS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 65,89 CAD Objectif de cours Moyen 74,51 CAD Ecart / Objectif Moyen 13,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Anthony Staffieri President, Chief Executive Officer & Director Glenn Brandt Chief Financial Officer Edward S. Rogers Chairman Ron McKenzie Chief Technology & Information Officer Robert Joseph Gemmell Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ROGERS COMMUNICATIONS INC. 3.98% 24 799 BHARTI AIRTEL LIMITED -2.37% 55 628 SOFTBANK CORP. 2.89% 53 668 CELLNEX TELECOM, S.A. 23.71% 29 727 DIGI.COM 10.00% 11 635 MTN GROUP LIMITED -7.21% 11 568