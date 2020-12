Connecter les Canadiens des marchés sous-desservis : Rogers élargit son réseau afin de desservir plus de communautés dans la région de Horseshoe Valley

Rogers est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle poursuit son engagement à connecter plus de Canadiens grâce à l'expansion de son réseau Internet haute vitesse dans le Sud-Ouest de l'Ontario afin de rejoindre plus de résidents et d'entreprises de la région de Horseshoe Valley, dans le comté de Simcoe.

Grâce à un investissement de 10 millions de dollars, Rogers étendra son réseau actuel de fibre optique dans la région sur 57,5 kilomètres de routes sous-desservies. Ainsi, son réseau desservira plus de 2 900 foyers et entreprises, y compris de nouveaux quartiers résidentiels et lotissements, et offrira une connexion à des communautés qui ont aujourd'hui un accès limité à Internet haute vitesse. Le réseau de fibre optique de Rogers utilise une technologie de pointe qui lui permet notamment d'offrir son service Élan Internet, avec des vitesses pouvant atteindre 1 Gbps, et son service de télévision de premier plan, la Télé Élan.

La construction est commencée et la dernière phase devrait s'achever d'ici la fin 2021. Il est plus important que jamais d'avoir accès à Internet haute vitesse et cet investissement constitue l'une des façons dont Rogers contribue à offrir ses services à plus de Canadiens et à offrir un accès aux plus récentes technologies, maintenant et à l'avenir.

En réponse à la COVID-19, Rogers a accéléré la mise en œuvre de ses plans d'expansion de réseau afin d'éliminer le fossé numérique grâce à diverses initiatives, comme le récent lancement du service Internet résidentiel sans fil dans plus de 100 communautés du Sud-Ouest de l'Ontario et l'établissement d'un partenariat avec Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT). Elle souhaite ainsi offrir ses services aux communautés de Dufferin et de Norfolk, ainsi qu'au comté d'Oxford (ce qui a été annoncé récemment), en Ontario.