Connecter les Canadiens : Rogers offrira des services Internet haute vitesse aux résidants de Carlsbad Springs

TORONTO (Ontario), le 29 juin 2021 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada afin d'offrir un service Internet haute vitesse rapide et fiable aux résidants de Carlsbad Springs.

« Nous sommes heureux de travailler avec la communauté de Carlsbad Springs afin de comprendre ses besoins et d'aider à offrir des services à large bande fiables à ses résidants, a déclaré Phil Hartling, vice-président principal, Expansion des services, Rogers. Que ce soit pour travailler à distance, étudier en ligne, accéder à des services de santé virtuels ou exploiter une entreprise, la connectivité haute vitesse est essentielle pour garder les Canadiens en contact avec les gens et les choses qui comptent le plus. »

« Je suis très heureuse de constater que le gouvernement fédéral et Rogers Communications travaillent et investissent conjointement pour assurer la connectivité dans des communautés comme Carlsbad Springs, dans la circonscription d'Orléans, a déclaré Marie-France Lalonde, députée d'Orléans. Cet investissement est essentiel pour les familles touchées, car le fait d'être connectées à des services à large bande adéquats leur permettra d'accéder à des services à distance, rendant ainsi le travail et l'éducation accessibles. »

Ce projet a été attribué à Rogers par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle afin d'élargir son réseau et d'aider à améliorer le service à large bande dans les communautés mal desservies. Grâce à un investissement conjoint total de plus de 1,1 million de dollars, Rogers agrandira son réseau de fibre optique dans la région pour lui permettre d'offrir des services à large bande avec des vitesses allant jusqu'à 1 gigabit par seconde et un soutien continu pour fournir des vitesses accrues, maintenant et à l'avenir.

« L'expansion de la connectivité à large bande dans les communautés rurales est depuis longtemps une priorité. Carlsbad Springs n'est qu'à quelques minutes de route de la Colline du Parlement, mais sa connectivité est très mauvaise, a affirmé Stephen Blais, député provincial d'Orléans. Cet investissement contribuera grandement à faire en sorte que les résidants des régions rurales d'Ottawa obtiennent le même accès à Internet de classe mondiale que tout le monde. »

« Même si la question de la connectivité fiable se pose depuis longtemps à Carlsbad Springs, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière son importance vitale pour les résidants qui travaillent de la maison, qui apprennent virtuellement et qui ont accès à des services modernes, a déclaré Catherine Kitts, conseillère du quartier Cumberland. Il s'agit d'un pas en avant encourageant dans l'expansion de services de télécommunications de qualité dans les régions rurales d'Ottawa, et je suis reconnaissante envers Rogers d'avoir pris le temps de comprendre les besoins de notre communauté. »

À Carlsbad Springs, Rogers étendra son réseau de 20 kilomètres et desservira environ 200 foyers dans les communautés de Navan, Vars et Blackburn Hamlet. La construction devrait débuter en octobre 2021 et s'achever en février 2022. Une fois les travaux terminés, les résidants auront plus de choix pour les services à large bande et auront accès aux services de nouvelle génération de Rogers, y compris Élan MC Internet, avec des vitesses de téléchargement pouvant atteindre 1 gigabit par seconde, et la Télé Élan MC , le service de télévision révolutionnaire de Rogers.

« L'expansion prochaine du service Internet haute vitesse de Rogers changera beaucoup de vies dans notre région et favorisera son développement économique et social, a déclaré Denis Labrèche, ancien président de l'Association communautaire de Carlsbad Springs. Notre expérience avec Rogers a été très positive pendant le processus de demande et nos discussions de la dernière année. Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats et de l'annonce qui a été faite aujourd'hui par ISDE et Rogers. Cela changera la donne pour de nombreux propriétaires résidentiels qui ont du mal à se connecter ou qui n'obtiennent qu'un service Internet de mauvaise qualité ou limité depuis de nombreuses années. »

Les investissements de Rogers permettront d'offrir d'ici la fin de 2021 un service Internet fiable à plus de 500 000 ménages situés dans des communautés rurales et mal desservies. Rogers collabore avec les communautés et les gouvernements dans le cadre de programmes comme le Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario (PACO), le Fonds pour la large bande universelle, le Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) et EORN (Eastern Ontario Regional Network) afin de combler le fossé numérique et d'améliorer la vie des Canadiens.

