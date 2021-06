Connecter les Canadiens : Rogers offrira des services Internet haute vitesse aux résidants du comté de Simcoe

TORONTO (Ontario), le 30 juin 2021 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada afin d'offrir un service Internet haute vitesse rapide et fiable aux résidants du comté de Simcoe.

« La dernière année nous a démontré à quel point la connectivité est essentielle à la vie des gens, a déclaré Phil Hartling, vice-président principal, Expansion des services, Rogers Communications. Un service Internet haute vitesse est essentiel pour garder le contact avec les êtres chers, apprendre virtuellement, exploiter une entreprise ou travailler à la maison. C'est pourquoi nous sommes heureux de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada afin d'offrir une connectivité à un plus grand nombre de résidants du comté de Simcoe. »

Trois projets ont été attribués à Rogers par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle afin d'élargir son réseau et d'aider à améliorer le service à large bande dans les communautés mal desservies. Grâce à un investissement conjoint total de plus de 3,2 millions de dollars, Rogers étendra son réseau de fibre optique dans la région pour lui permettre d'offrir des services à large bande avec des vitesses allant jusqu'à 1 gigabit par seconde et un soutien continu pour fournir des vitesses accrues à l'avenir.

Rogers ajoutera 44 kilomètres à son réseau dans le comté de Simcoe et desservira plus de 1 000 foyers à Gamebridge, à Bass Lake et à Orr Lake. Les travaux devraient débuter à l'automne et s'achever à la mi-février 2022. Une fois ceux-ci terminés, les résidants auront plus de choix en matière de services à large bande et auront accès aux services de nouvelle génération de Rogers, y compris Élan MC Internet et la Télé Élan MC , le service de télévision révolutionnaire de Rogers.

Les investissements de Rogers permettront d'offrir d'ici la fin de 2021 un service Internet fiable à plus de 500 000 ménages situés dans des communautés rurales et mal desservies. Afin de combler le fossé numérique et d'améliorer la vie des Canadiens, Rogers collabore avec les communautés et les gouvernements dans le cadre de programmes comme le Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario (PACO), le Fonds pour la large bande universelle, le Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) et Eastern Ontario Regional Network (EORN) afin de combler le fossé numérique et d'améliorer la vie des Canadiens.

