Connecter les communautés : Rogers offre le service Internet haute vitesse à la Première Nation des Mississaugas de Credit

En partenariat avec le comité spécial sur la fibre optique du conseil de la Première Nation des Mississaugas de Credit, Rogers installera la technologie de fibre jusqu'au domicile afin d'améliorer la connectivité offerte aux résidants et aux entreprises.

Fidèle à son engagement à connecter plus de personnes au pays, Rogers proposera sa technologie de nouvelle génération à la communauté, notamment le service Élan Internet, qui offre des vitesses pouvant atteindre un gigabit, et la Télé Élan.

TORONTO (le 26 mai 2021) - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec la Première Nation des Mississaugas de Credit dans le but d'offrir des services Internet haute vitesse à large bande résidentiels à la communauté et d'améliorer la connectivité sur le territoire, tant pour les résidants que les entreprises.

« Nous sommes honorés de travailler avec les leaders et les membres de la communauté de la Première Nation des Mississaugas de Credit afin d'offrir des services à large bande fiables à l'ensemble de la communauté, a déclaré Phil Hartling, vice-président principal, Expansion des services. La COVID‑19 a mis en lumière l'importance de veiller à ce que toutes les personnes au pays bénéficient d'une connectivité, car de plus en plus de gens travaillent et apprennent à la maison et comptent sur Internet pour garder le contact. »

Dans le cadre de son investissement de 1,4 million de dollars, Rogers élargira son réseau de fibre optique pour offrir la technologie de fibre jusqu'au domicile dans les zones mal desservies de cette région, couvrant 30 kilomètres carrés, et rejoignant ainsi plus de 275 foyers et entreprises de la communauté. Par la suite, les résidants et les propriétaires d'entreprise auront accès à la gamme complète de services, notamment Élan Internet de Rogers, le service Internet offrant des vitesses pouvant atteindre un gigabit, ainsi que la Télé Élan, le service de télévision IP de premier plan de Rogers.

« Tandis que le monde devient de plus en plus connecté, il est important que tous les membres de notre communauté aient accès à un service Internet haute vitesse, a déclaré Stacey Laforme, chef élu de la Première Nation des Mississaugas de Credit. Ce partenariat nous aidera à transformer la vie de tous les membres de notre communauté, y compris les entreprises locales, et nous sommes heureux de travailler avec l'équipe de Rogers afin de répondre aux besoins de nos membres et de stimuler le développement économique pour tous nos résidants. »

Rogers collaborera avec des entrepreneurs locaux pour mener à bien la construction du réseau et explorer les occasions de contribuer à la croissance économique de la communauté. La construction devrait commencer en juillet 2021, et les services devraient être offerts au début de 2022. Pour combler le fossé numérique, Rogers s'engage à offrir des services Internet mobiles à large bande et des services Internet sans fil fixes de haute qualité à un plus grand nombre de communautés rurales et autochtones du Canada, dans de nombreux cas, pour la première fois.

Les membres de la Première Nation des Mississaugas de Credit retournent à leurs sources anishinaabe pour définir leur vision de l'avenir en tant que communauté forte, bienveillante et connectée, qui respecte les dons de la terre et protège l'environnement pour les générations futures. Leur identité repose sur l'histoire, la langue, la culture, les croyances et les traditions qu'ils cherchent à intégrer aux programmes et services offerts à la communauté. La Première Nation des Mississaugas de Credit compte maintenant environ 2 570 membres.

