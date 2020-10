Expansion de la connectivité en milieu rural : les services à large bande de Rogers font leur arrivée dans le comté d'Oxford

Dans le cadre de son troisième partenariat avec SWIFT, Rogers élargit son réseau propulsé par la fibre optique afin de connecter les foyers et les entreprises de Drumbo et de Gobles

Toronto (Ontario), le 15 octobre 2020 - Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est vu confier un troisième partenariat avec Southwestern Integration Fibre Technology Inc. (SWIFT) et les gouvernements du Canada et de l'Ontario, en vue d'offrir ses services à large bande de pointe aux communautés de Drumbo et de Gobles dans le comté d'Oxford.

« Nous sommes heureux de continuer notre partenariat avec SWIFT et de développer notre réseau afin de connecter plus de Canadiens et de Canadiennes dans le Sud-Ouest de l'Ontario, » a déclaré Philippe Oille, président, Région du Sud-Ouest de l'Ontario, Rogers Communications. « Ayant vécu à St. Catharines et à London pendant 14 ans, je comprends la nécessité de veiller à ce que les communautés locales disposent d'un service Internet fiable. C'est pourquoi nous avons la ferme intention de continuer d'offrir nos services aux résidants du Sud-Ouest de l'Ontario. »

Il s'agit du troisième projet que SWIFT confie à Rogers pour l'élargissement de son réseau, après les comtés de Dufferin et de Norfolk plus tôt cette année. Grâce à un investissement conjoint total de 9,87 millions de dollars, Rogers agrandira son réseau de fibre optique dans les trois comtés pour lui permettre d'offrir des services à large bande avec des vitesses allant jusqu'à 1 gigabit et un soutien continu pour fournir des vitesses accrues, maintenant et à l'avenir.

Dans le comté d'Oxford, Rogers étendra son réseau de 15,4 kilomètres et connectera 484 foyers et entreprises de Drumbo et de Gobles grâce à un investissement conjoint de 1,5 million de dollars. La construction devrait débuter en janvier 2021 et s'achever en mars 2022. Une fois cette étape terminée, les résidants auront plus de choix pour les services à large bande et auront accès aux services de nouvelle génération de Rogers, y compris la Télé Élan.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de 'Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour plus d'information : media@rci.rogers.com, 647‑747‑5118