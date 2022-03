Le CRTC canadien donne son accord conditionnel à la reprise par Rogers des activités de radiodiffusion de Shaw.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a présenté un certain nombre de modifications à l'accord - y compris une proposition qui exige que Rogers contribue à hauteur de 27 millions de dollars à des "initiatives qui bénéficieront au système de radiodiffusion".

L'opération de prise de contrôle, annoncée en mars de l'année dernière, ferait de Rogers le deuxième plus grand opérateur de téléphonie cellulaire et de câble au Canada à la suite de l'acquisition.

L'entreprise devrait également bénéficier de la forte présence de Shaw dans les régions peu peuplées de l'Ouest canadien, ce qui l'aiderait également à accroître ses efforts pour déployer la 5G dans tout le pays.

Pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence, Rogers serait tenu de redoubler d'efforts pour soutenir les nouvelles locales, a déclaré le CRTC. L'entreprise doit produire chaque année 48 émissions spéciales de nouvelles qui reflètent les communautés locales, et employer un nombre "plus élevé" de journalistes dans ses stations Citytv, a déclaré le régulateur.

Rogers serait également tenu de distribuer au moins 45 services indépendants en anglais et en français sur chacun de ses services par câble et par satellite, a précisé le régulateur.

Les autres activités de Shaw - téléphonie résidentielle, services sans fil et Internet - que Rogers cherche également à acquérir ne sont pas soumises à l'approbation du CRTC et sont examinées par le Bureau de la concurrence et par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, a déclaré le régulateur.

($1 = C$1.2559)