Le commissaire de la concurrence du Canada prévoit de s'opposer à la fusion de 16 milliards de dollars entre Rogers et Shaw

Le commissaire de la concurrence a informé les entreprises vendredi après-midi de son intention de déposer des demandes auprès du Tribunal de la concurrence pour s'opposer à la fusion.

Les entreprises ont proposé de se départir complètement de l'entreprise sans fil de Shaw, Freedom Mobile, afin de répondre aux préoccupations concernant l'impact possible de l'opération de fusion sur le marché concurrentiel du sans-fil au Canada.

"Rogers et Shaw sont engagés dans un processus de vente de Freedom Mobile, en vue de répondre aux préoccupations soulevées par le commissaire de la concurrence et l'ISED", ont déclaré les entreprises dans le communiqué, ajoutant qu'elles restent engagées dans la fusion.

Rogers a annoncé l'année dernière qu'il achetait Shaw dans une transaction qui créerait le deuxième plus grand opérateur cellulaire et de câble du Canada, cependant, les investisseurs et les analystes ont cru que les risques réglementaires étaient imminents.

Entre-temps, le Globe and Mail a rapporté vendredi que Rogers a demandé à la société de télécommunications Quebecor Inc. de se joindre à une offre pour Freedom Mobile de Shaw.

Rogers a refusé de commenter le rapport du Globe and Mail.

(1 $ = 1,2905 dollar canadien)